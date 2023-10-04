▲7旬嬤昔被判罹罕癌華氏巨球蛋白血症　最新治療策略改善病況又能趴趴走

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正常組織被破壞 易貧血、出血、感染且無法治癒華氏巨球蛋白血症（Waldenstrom's macroglobulinemia，簡稱WM），是淋巴癌的一種，台灣一年新發病例數不到50人，盛行率約為十萬人分之一，非常罕見。WM是發生在B淋巴球的癌症，WM細胞同時擁有B淋巴球和血漿細胞的特徵，被稱為淋巴漿細胞，會大量產生異常的免疫球蛋白（IgM），「排擠」正常血球細胞，破壞正常組織。
此疾病特徵是發展極度緩慢且無法痊癒，並產生貧血、血小板減少、易疲勞、喘及呼吸不順、淋巴結腫大、血液黏稠（IgM增加所致）、體重減輕，甚至可能視力受損，導致「眼前一團黑」等全身性症狀，診斷後若分類為此疾病當中之高風險族群平均存活期僅約5-7年。
長輩化療死亡風險高！ 個人化治療助延長存活期由於WM臨床症狀隱匿且具有高度異質性，因此臨床上使用抽血、電腦斷層、骨髓穿刺與切片、正子攝影等判斷。張正雄醫師表示，骨髓穿刺與切片風較低險，呼籲民眾及早把握早期診斷的黃金治療期。因疾病進展緩慢，症狀不明顯容易被忽視，若長期發燒、盜汗、體重減輕（此三者合稱 B symptoms）、疲倦等應立即至血液腫瘤科門診就醫。即便確診，如症狀不嚴重，採取長期觀察即可。
WM治療方式多元，包括化學藥物治療、免疫療法、類固醇藥物、標靶治療、血漿置換或幹細胞移植等方式。然而，長輩施打免疫化學治療藥容易有嚴重副作用，如造成免疫力不全，過去曾有患者在化療期間，因嚴重肺部感染「差點死掉！還好有救回來」，因此須審慎評估治療策略。
張正雄醫師表示，若一線治療不理想或出現抗藥性，會進入二線標靶治療，以B細胞訊息傳導路徑為目標。新型口服BTK抑制劑與化療相比，副作用減少許多，給藥方式也有多種形式可供病人選擇。由於WM好發年齡為老年族群，這群患者易發生有心血管疾病等共病症，因此，藥物安全性是非常重要的關鍵因素。若治療時仍出現噁心嘔吐等副作用，醫師會依據亞洲人體型下修服用劑量，以個人化治療方式達到最佳療效。
面對疾病進展緩慢而無法治癒，患者長期處於面對疾病突然惡化的壓力，可能更須仰賴收治WM案例經驗豐富的大型醫療機構之全方位支持。國際華氏巨球蛋白血症基金會病友會，援引美國梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）的近年研究指出，當WM患者接受醫療團隊治療時，收治患者數較大的機構可以達到更好的治療效果。張正雄醫師表示，台灣許多癌症診療認證醫院參考國際性的架構，以整合醫療團隊資源同步提供身心靈的照護，包括血腫科醫師、個管師、心理師與營養師等，陪伴患者一起面對積極抗癌之路。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59488
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