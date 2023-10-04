眾議長被罷免、美債殖利率攀升！美股恐慌急洩　道瓊收跌430點

好羨慕！今年7-8月統一發票17人中1000萬特別獎　20人抱走200萬

▲112年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊，根據統計，共有17人抱走1000萬元特別獎，也有20人中了200萬元特獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲112年7-8月期統一發票已於9月25日開獎，財政部將於今（4）日下午公布中獎清冊，根據統計，共有17人抱走1000萬元特別獎，也有20人中了200萬元特獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者顏真真／台北報導

今（112）年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日開出，財政部將於今日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，這期統一發票新台幣1000萬元特別獎有17人中獎，另有20人抱走200萬元特獎，還沒有對獎的人，趕快找出當期發票，也許你就是這些中獎幸運兒。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據日前開出的7-8月期統一發票中獎號碼結果，特別獎1000萬元中獎號碼為「21981893」，特獎200萬元中獎號碼為「39597522」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。

至於有多少人中了千萬大獎？財政部將於今日下午4點半公布中獎清冊，根據初步統計，今年7-8月期統一發票特別獎1000萬元共有17張發票中獎，200萬元特獎則有20張發票中獎。

財政部也提醒，今年7-8月期中獎發票兌領獎期間從今年10月6日至明年1月5日，若是使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息，使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

統一發票7、8月開獎！1000萬特獎號碼「21981893」　快對獎拼致富

7、8月統一發票幸運兒！逛全家「僅花10元」中千萬　中獎門市是這

全聯7、8月統一發票中千萬！「買綠茶」意外變富翁　中獎明細公開

美元指數升破107！銀行祭活存年息最高5.68%　專家提醒短線風險

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞