好羨慕！今年7-8月統一發票17人中1000萬特別獎 20人抱走200萬
今（112）年7-8月期統一發票中獎號碼已於9月25日開出，財政部將於今日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，這期統一發票新台幣1000萬元特別獎有17人中獎，另有20人抱走200萬元特獎，還沒有對獎的人，趕快找出當期發票，也許你就是這些中獎幸運兒。
記者顏真真／台北報導
根據日前開出的7-8月期統一發票中獎號碼結果，特別獎1000萬元中獎號碼為「21981893」，特獎200萬元中獎號碼為「39597522」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「09505831」、「54219897」、「17469638」。
至於有多少人中了千萬大獎？財政部將於今日下午4點半公布中獎清冊，根據初步統計，今年7-8月期統一發票特別獎1000萬元共有17張發票中獎，200萬元特獎則有20張發票中獎。
財政部也提醒，今年7-8月期中獎發票兌領獎期間從今年10月6日至明年1月5日，若是使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息，使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。