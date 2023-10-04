槍手僅14歲！泰國曼谷百貨槍擊案釀2死 知名旅遊網紅親歷現場
近幾年東南亞經濟起飛，各國觀光業也更加蓬勃發展。泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）昨（3）日下午4時左右驚傳槍擊案，年僅14歲的槍手造成2死、5人受傷的慘案，而香港知名旅遊達人胡慧冲當下也在該百貨公司，他憶起事發當下仍驚魂未定。
國際中心賴正琳／綜合報導
香港知名網紅兼旅遊達人胡慧冲昨（3）日在「暹羅百麗宮」展開日常工作，為「胡慧冲遊泰國」Youtube頻道拍攝影片，收工後他待在百貨公司4樓喝咖啡，大概下午4點半時突然聽到兩聲槍聲，當場很多店鋪緊急拉下鐵門，保全頻喊「quick、quick」、「Follow me」。後來他依照保全指示走逃生梯下樓走到商場外，看見被疏散的民眾蹲在地上，馬路上還有很多鞋子，場面非常混亂，他也拍下驚險逃生時刻。
據悉，這場槍擊案造成1名30歲的中國女遊客和1名緬甸籍女性死亡，另外有5人受傷，警方逮捕14歲的槍手後發現他精神錯亂，頻頻稱當時「以為有人要攻擊我」、「聽見有人叫我開槍」，這才拔槍開火，他在事發後75分鐘被警方制伏。
香港網紅胡慧沖接受《香港01》訪問時，他說逃到戶外後才知道兇手就在三樓，他表示幸好當時他沒有走到三樓「八卦一下」，不然可能就命斷當場，他也呼籲大家如果遇到槍擊案，不要學他還拿起手機拍片，應儘速逃離。
暹羅百麗宮是曼谷當地精華地區的知名購物中心，左右有天橋連接暹羅系列百貨商場 ，地下一樓有連鎖水族館、頂樓則有豪華電影院，不少影視明星演出或代言活動都會選在該處舉辦，甚至連國際官方活動都會選擇在該百貨舉辦，因此出現無差別攻擊的槍擊案更是震驚各方。