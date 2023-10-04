無意再選眾議長！遭聯合逼宮、難堪下台　麥卡錫：已為信念奮鬥過

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今年1月歷經15輪投票才坐上議長寶座的麥卡錫，短短9個月就因為黨內極右派與民主黨聯手逼宮，成為美國建國以來，首位被罷免的眾議長。
《路透社》分析，目前是麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）暫時擔任代理議長，但任期非常有限，最多為3個立法日，其權限也相當模糊，僅說可在必要和適當的情況下，代為行使議長的職務及權力。
在新的眾議長正式就任前，不太可能針對政府法案採取進一步行動，但11月17日就是臨時撥款法案的最後期限，屆時將再度面臨政府關門危機。共和黨議員表示，他們至少需要1週來選擇新議長。對於共和黨人而言，這次的情況與年初麥卡錫上任時一樣混亂，稍有不慎，可能會影響2024年的共和黨選情。
分析提到，目前還不清楚誰會出任新一任眾議長，共和黨眾院第2號人物斯卡利斯（Steve Scalise）、眾議院共和黨黨鞭埃默（Tom Emmer）、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）等皆在可能之列。
由於美國憲法並沒有規定，眾議院議長一定得是現任國會議員，所以也有共和黨人有意提名前總統川普（Donald Trump），儘管正在積極投入2024大選的他，先前曾說並不想要這份工作。