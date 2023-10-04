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無意再選眾議長！遭聯合逼宮、難堪下台　麥卡錫：已為信念奮鬥過

▲麥卡錫被罷免後表示不會再競選眾議長一職。（圖／美聯社／達志影像）
▲麥卡錫被罷免後表示不會再競選眾議長一職。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國聯邦眾議院當地時間3日舉行投票，眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）以216對210票遭到罷免，成為美國史上首位被罷免的眾議長。不過他事後表示，並不後悔當初的選擇，也不打算再次競選眾議長一職。

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麥卡錫強調，他已經盡了身為眾議長的責任，也不後悔過程中尋求談判與妥協，因為這就是美國政府的宗旨，要解決問題而非製造問題。他於社群平台X上表示，「我今天可能輸了投票，但我為我的信念而奮鬥，我相信美國，能夠服務是我的榮幸。」

今年1月歷經15輪投票才坐上議長寶座的麥卡錫，短短9個月就因為黨內極右派與民主黨聯手逼宮，成為美國建國以來，首位被罷免的眾議長。

《路透社》分析，目前是麥卡錫的盟友、共和黨眾議員麥克亨利（Patrick McHenry）暫時擔任代理議長，但任期非常有限，最多為3個立法日，其權限也相當模糊，僅說可在必要和適當的情況下，代為行使議長的職務及權力。

在新的眾議長正式就任前，不太可能針對政府法案採取進一步行動，但11月17日就是臨時撥款法案的最後期限，屆時將再度面臨政府關門危機。共和黨議員表示，他們至少需要1週來選擇新議長。對於共和黨人而言，這次的情況與年初麥卡錫上任時一樣混亂，稍有不慎，可能會影響2024年的共和黨選情。

分析提到，目前還不清楚誰會出任新一任眾議長，共和黨眾院第2號人物斯卡利斯（Steve Scalise）、眾議院共和黨黨鞭埃默（Tom Emmer）、眾議院司法委員會主席喬丹（Jim Jordan）等皆在可能之列。

由於美國憲法並沒有規定，眾議院議長一定得是現任國會議員，所以也有共和黨人有意提名前總統川普（Donald Trump），儘管正在積極投入2024大選的他，先前曾說並不想要這份工作。

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