MLB／天使仍有信心簽回大谷翔平 總管透露他熱愛在這打球
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊本季再度無緣季後賽，休賽期也將面對大谷翔平的續約問題，總管Perry Minasian也在4日賽季總結會議上透露，「相信大谷熱愛在這裡打球，希望大谷翔平能重新與我們簽約。」
記者張志宇/綜合報導
總管Perry Minasian表示，「大谷這幾年來一直都很出色，我在賽季最後一場比賽時就跟他一對一談話，雖然不是談有關續約的問題，但我告訴他『能看你打球是一種享受』，在這裡他與隊友相處融洽，我相信他是喜歡待在這裡的。」
大谷翔平在本季結束後，若沒與天使續約，雙方將正式結束6年的賓主關係，且根據《MLB.com》分析，大谷翔平想要追求季後賽、追求冠軍，續留天使機率不高。
天使本季僅打出73勝89敗的戰績，無緣闖入季後賽，對此Perry Minasian直言，「我們沒贏下季後賽資格，他（指大谷翔平）很失望？那確實，團隊每個人都很失望。」
Perry Minasian也透露，「自4月球季開始以來，我經常會與選手談話，無論是從球員或是球隊角度出發，所有人都對球隊有信心，特別是在與大谷翔平的對話，會感受到他真正喜歡與尊重這裡，我們就看看休賽季會發生什麼事。」