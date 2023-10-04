就讀泰國名校！14歲槍手釀曼谷百貨死亡槍擊案 一學期學費逾13萬
泰國曼谷市中心的知名百貨公司「暹羅百麗宮」（Siam Paragon）昨（3）日下午4時左右驚傳槍擊案，年僅14歲的槍手造成2死、5人受傷，而槍手的真實身份也受到大眾討論。兇手所就讀的私立學校Essence school（โรงเรียนดิเอสเซนส์）在事發後發出聲明，坦承他是該校學生，而這間泰國人口中的名校，一個學期學費4,000美元（約新台幣13萬元），大眾紛紛指出兇手的家境很好。
國際中心賴正琳／綜合報導
這場槍擊案造成1名30歲的中國女遊客和1名緬甸籍女性死亡，另外有5人受傷，警方在購物商場3樓發現該名14歲的槍手，並將這個175公分的少年壓制在地，當時他本來想透過空中走道逃到隔壁的曼谷暹羅凱賓斯基酒店（Siam Kempinski Hotel Bangkok）。大眾紛紛好奇年僅14歲的槍手怎麼會有槍，以及槍手的真實身份。
眾多網友在X（原稱推特）表示認識該名槍手，他不但就讀曼谷私立學校Essence school（โรงเรียนดิเอสเซนส์），且家境非常富裕。據悉，該所私立學校離「暹羅百麗宮」僅需步行7分鐘，兇手極有可能是翹課或放學後走到百貨公司，並犯下槍擊案。曼谷私立學校Essence school發出聲明，承認他是該校學生，校方稱準備全力配合警方調查，學校對外請求大眾給予同情，希望外界尊重青少年當事人與其家人的隱私。
有泰國記者在X（原稱推特）發貼文指出，警察已搜查槍手的住所，發現子彈以及用於練靶的練靶紙，足見槍手平常便將槍械當作休閒娛樂，且父母的家境或權勢恐怕很好，才會讓小孩年紀輕輕就持有槍械，並就讀於對當地人來說要價不菲的私立名校。
泰國原則上允許合法持槍，持槍者必須提交財力證明、接受前科調查並提供持槍理由，例如狩獵、運動或自衛等，違法持有槍械最高則可處10年有期徒刑，但槍枝暴力事件則一再發生，國中生槍手的死亡槍擊命案也引發社會對於槍枝管制的輿論。