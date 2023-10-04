▲轉移性三陰性乳癌用藥受限　新一代Trop-2抗體藥物複合體填補缺憾

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晚期三陰性乳癌預後差 醫界盼廣效、免檢測的治療方案荷爾蒙陽性的轉移性乳癌病患因為可以接受荷爾蒙藥物治療，中位數存活期有機會超過5年，HER2陽性乳癌病患則受惠於HER2標靶藥物治療的進步，大大延長存活。而三陰性乳癌病患無法使用荷爾蒙藥物治療或HER2標靶治療，能使用的藥物不多，一旦發生轉移，大多數病患存活期不到兩年。
陳偉武醫師表示，就轉移性三陰性乳癌的治療選擇進行分析，大部分還是以傳統的化學治療為主。少部分具有免疫蛋白PD-L1高表現的病人，擁有能使用免疫治療搭配化療的機會，而剩下不到5%帶有遺傳性BRCA1或BRCA2基因突變的病患才可使用PARP抑制劑。最重要的是，上述兩種治療都需要事前進行檢測，並非所有三陰性乳癌病患都符合用藥資格。因此，臨床上也期盼能有廣泛適用所有三陰性乳癌患者的治療選擇。而新一代Trop-2抗體藥物複合體可說是填補過往治療上的缺憾，被視為轉移性三陰性乳癌的存活新希望。
▲臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師陳偉武醫師
新一代Trop-2抗體藥物複合體精準治療 自帶導航毒殺癌細胞臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔醫師說明，新一代Trop-2抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate；ADC)猶如在高毒性的化學治療藥物加上導航系統，將9成以上三陰性乳癌癌細胞都普遍表現的Trop-2表面蛋白抗原設為標靶，精準將一般毒性太大無法直接打進病人身體裡的化療藥物對準癌細胞釋放出來。
因此，對於轉移性三陰性乳癌病患，新一代Trop-2抗體藥物複合體相較傳統化學治療有更好的治療效果，副作用也可經預防性給藥來控制，臨床上相較容易處理，對身體正常細胞的負擔會比較輕一些。
▲臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師黃柏翔醫師
助晚期三陰性乳癌突破存活限制！ 醫盼新治療盡速健保給付陳偉武醫師分享，新一代Trop-2抗體藥物複合體根據臨床數據顯示可降低近6成的死亡率，較化療高出7倍的緩解率，可延長雙倍存活期。因此，陳醫師也鼓勵轉移性三陰性乳癌病友千萬不要放棄，雖然疾病確實惡性高，若患者能把握每一次新治療機會，可能都會成為延長存活期的關鍵。
黃柏翔醫師補充，台灣雖然已可使用新一代Trop-2抗體藥物複合體治療，但臨床使用最大的阻礙不是療效，而是其昂貴的價格。雖然可選擇傳統的化學治療，但三陰性乳癌病患的現況是急需廣效、不需事前經由檢測篩選的新治療方案，大幅幫助病患突破存活期限制。希望此類藥物能盡早通過健保給付，幫助更多病患爭取活下去的契機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59010
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