賴佩霞《人選之人》選前開播恐淪政治宣傳！史哲：請公視儘快決定

我是廣告 請繼續往下閱讀
公視9月15日召開第7屆第18次董事會，有關《人選之人》劇中演員賴佩霞宣布投入本屆總統、副總統選舉，公視是否仍照原定電視頻道排播等相關議題，聽取董事及監察人意見。
部分董事認為應該考量台灣電視觀眾收看的權益，且該劇是於2021年10月15日開拍，製作時間點遠早於賴佩霞宣布投入參選，並無為特定候選人量身打造意味。他們強調，相關法律並未明文限制公共電視不能播出此類戲劇，公視無須對探討政治、社會議題的戲劇過於自我設限。
也有董事表示，部分觀眾針對劇中人物背景、角色設定，與目前現實政治氛圍頗為接近，可能會有一定程度正反面聯想，並影響民意風向。非新聞性節目對社會的影響可能更大，更難測，公視必須考量播出此劇所可能產生的影響，慎重以對有其必要性。
公視9月22日舉辦《人選之人》是否如期播出意見交流會，支持者認為公視有獨立性，且公視的觀眾有基礎媒體釋讀水準；反對者則認為不能低估選民智慧，但也不要高估政治狂熱者。對於是否播出，公視至今仍未有結論。
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲列席報告業務概況，並備質詢。
黃國書質詢時提到，影劇在公視播放，若有演員登記參選副總統，是否違反《公視法》第36條第7款「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳」？未來播放期間，若戲劇中有出現副總統參選人，是否會違反法條，想了解文化部立場。
史哲回應，《公視法》是母法，公視應當遵守，且公視反應也相當會，一開始就提交董事會討論，也責成公視營運團隊必須提出方案，公視也辦了意見交流會，進行一定的社會溝通，衡量遵循母法、尊重公視營運主體性，文化部這邊也是希望責成公視趕快做決定，讓社會大眾了解。
黃國書表示，該起事件將影響未來相關影視要在公視播出，面對這樣的問題時，可能很多題材會受限或受影響，因此不管最後認定結果如何，都呼籲公視、文化部要把方案及立場說明清楚，未來製作節目才能有所依循。
史哲說，台灣創作自由是最大的資產，希望所有考量都能夠完善。
更多「賴佩霞擔任郭台銘副手」相關新聞。