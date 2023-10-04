林心如曾和蘇有朋太好！惹火林志穎提分手　她證實：怪年輕不懂事

錢人豪離婚2年深夜約會尹馨！吃宵夜輕撫背部　連續合作爆曖昧情

▲尹馨和錢人豪連續合作《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》爆發曖昧情。左起為白潤音、林采潔、尹馨、導演錢人豪、曹佑寧、馮淬帆。（圖／松露文創提供）
▲尹馨和錢人豪連續合作《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》爆發曖昧情。左起為白潤音、林采潔、尹馨、導演錢人豪、曹佑寧、馮淬帆。（圖／松露文創提供）

記者江芷稜／綜合報導

外貌與智慧兼具的45歲女星尹馨，近年戲劇表現亮眼，連續獲得金鐘獎、台北電影節獎項肯定，身邊桃花也頗為旺盛，演藝圈不少名人拜倒石榴裙下，去年和張承中因宗教因素分手後，媒體捕捉到她與連續合作《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》2部作品的導演錢人豪深夜約吃宵夜，男方親暱撫摸其背部，小心呵護動作意味著關係似乎不只是朋友，疑似私下醞釀曖昧情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲錢人豪（左）曬出安心亞與尹馨（右）拍攝《孔雀魚》的花絮照，拍攝過程氣氛不錯。（圖／錢人豪臉書）
▲錢人豪（左）曬出安心亞與尹馨（右）拍攝《孔雀魚》的花絮照，拍攝過程氣氛不錯。（圖／錢人豪臉書）
錢人豪2021年宣布與前妻達達離婚，因雙方個性差異大，結束10年婚姻，剛離婚時還居住同一屋簷下，生活逐漸產生隔閡後，他表態不願被情緒勒索，還得負擔龐大贍養費，只好請前妻搬離家門。擁有眾多追求者的尹馨，則是與張承中因宗教理念不同，最後和平分手。去年都是單身的兩人，展開密切合作，《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》連續兩部作品讓關係更加緊密。

▲錢人豪（中）曬出《孔雀魚》的殺青照，與尹馨笑得很開心。（圖／錢人豪臉書）
▲錢人豪（中）曬出《孔雀魚》的殺青照，與尹馨（右二）笑得很開心。（圖／錢人豪臉書）
據《鏡週刊》報導，尹馨近日開著白色保時捷名車接送錢人豪，單獨約吃宵夜，一起過馬路時，錢人豪的手輕撫了尹馨的背部，貼心地呵護她的安全，女生對親密動作表現自然，用餐時他們邊吃邊聊天，尹馨在男伴面前大口享用美食，關係似乎相當不錯，旁人透露他們正悄悄醞釀愛火中。

▲錢人豪在臉書曬出偷拍尹馨的沉睡照。（圖／錢人豪臉書）
▲錢人豪在臉書曬出偷拍尹馨的沉睡照。（圖／錢人豪臉書）
電視劇《孔雀魚》講述的是命案清潔工的故事，演員安心亞、尹馨為了詮釋角色很辛苦，經常臉上、身上都是髒兮兮的樣子，不過拍戲過程氣氛不錯，錢人豪上傳許多演員的側拍花絮照，包括尹馨在片場睡著和滿臉泥濘的狼狽模樣，劇組氣氛非常融洽，兩人在拍戲過程產生革命情感，會產生戀情也不令人意外。

尹馨3年戀分手「離婚姻不只1步」　談錢傷感情：太晚發現

44歲尹馨「大學生」扮相無違和！被許瑋甯氣到扶欄杆

尹馨幫夫運旺「舊愛分手走下坡」　敢搞失蹤就被她甩

許瑋甯開戰爸爸小三！《第9節課》攤牌尹馨：看誰是贏家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞