錢人豪離婚2年深夜約會尹馨！吃宵夜輕撫背部 連續合作爆曖昧情
外貌與智慧兼具的45歲女星尹馨，近年戲劇表現亮眼，連續獲得金鐘獎、台北電影節獎項肯定，身邊桃花也頗為旺盛，演藝圈不少名人拜倒石榴裙下，去年和張承中因宗教因素分手後，媒體捕捉到她與連續合作《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》2部作品的導演錢人豪深夜約吃宵夜，男方親暱撫摸其背部，小心呵護動作意味著關係似乎不只是朋友，疑似私下醞釀曖昧情。
記者江芷稜／綜合報導
錢人豪2021年宣布與前妻達達離婚，因雙方個性差異大，結束10年婚姻，剛離婚時還居住同一屋簷下，生活逐漸產生隔閡後，他表態不願被情緒勒索，還得負擔龐大贍養費，只好請前妻搬離家門。擁有眾多追求者的尹馨，則是與張承中因宗教理念不同，最後和平分手。去年都是單身的兩人，展開密切合作，《蝴蝶大廈》、《孔雀魚》連續兩部作品讓關係更加緊密。
據《鏡週刊》報導，尹馨近日開著白色保時捷名車接送錢人豪，單獨約吃宵夜，一起過馬路時，錢人豪的手輕撫了尹馨的背部，貼心地呵護她的安全，女生對親密動作表現自然，用餐時他們邊吃邊聊天，尹馨在男伴面前大口享用美食，關係似乎相當不錯，旁人透露他們正悄悄醞釀愛火中。
電視劇《孔雀魚》講述的是命案清潔工的故事，演員安心亞、尹馨為了詮釋角色很辛苦，經常臉上、身上都是髒兮兮的樣子，不過拍戲過程氣氛不錯，錢人豪上傳許多演員的側拍花絮照，包括尹馨在片場睡著和滿臉泥濘的狼狽模樣，劇組氣氛非常融洽，兩人在拍戲過程產生革命情感，會產生戀情也不令人意外。