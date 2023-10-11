金鐘58／《玩很大》對上《營業中》　益智及實境節目獎勁敵拚搏

我是廣告 請繼續往下閱讀
節目《一字千金 筆武大匯》由曾國城擔任節目主持人，節目以漢字為主題，讓參賽者、觀眾體驗中文字之美的意益智競賽節目，參賽者進行答題並贏得分數，許多字庫、語言專家同場解答，可以說是緊張又刺激的文字比賽。其中節目中所有書寫字均以傳統漢字（正體字）版本為主，其標準為教育部所頒布的標準楷書等收錄的漢字為範疇。
《老少女奇遇記》熟女慢生活 紀錄故事療癒人心
實境節目《老少女奇遇記》是由楊貴媚擔任製作人，帶著好友鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持。節目以探討女性自我成長出發，同時在主持群的帶領下，紀錄台灣的風土民情、美景與人情味，透過3位熟女們應對進退的往來，展現各自的智慧，並在節目中讓觀眾在關心故事、議題時，能夠更深的了解人文關懷。
《來吧！營業中》真實呈現經營之路 考驗藝人能力讓觀眾共情
第二季的《來吧！營業中》以美容沙龍為主題，由謝金燕擔任藝術總監，帶領修杰楷、楊銘威、邱勝翊（王子）、謝依霖、林莎等人一起經營，而經營之路無論是在第一季還是第二季都不容易，與客人的互動也是一門課題，節目考驗每個藝人的應對與應變能力，就連觀眾都忍不住共情。
《綜藝玩很大》隊伍大PK 笑料滿天飛超解壓
《綜藝玩很大》已經邁向播出第9個年頭了，由「綜藝天王」吳宗憲、林柏昇（KID）、謝坤達主持，每期的賽制、地點都各有不同，3人各自帶領紅、黃、黑隊隊伍，進行隊伍間的競賽，刺激又好玩的比賽，以及途中發生的笑料，總是能讓觀眾在放鬆的同時，會心一笑。
《歡迎光臨等你來家1》打造「耍廢島」 藝人們努力為社區再造盡一份力
《歡迎光臨等你來家1》由林美秀號召，節目由動力火車、玖壹壹、范少勳共同主持，以「社區再造」為主題，他們一起去澎湖員貝島，為偏鄉努力開闢餐廳，在過程中經歷衝突、冷戰，但又會一起努力進行體力勞動，只為當初的目標－要把島嶼塑造成人人想來放鬆的「耍廢島」，在藝人們一來一往的互動，以及藝人與當地人的聊天，展現各自不同以往在螢光幕前的真實個性。
金鐘獎頒獎典禮即將到來，《NOWnews今日新聞》舉辦民調投票，列舉多項人氣獎項，邀請你投下心中的那一票，支持你所喜愛的演員、戲劇、節目、主持人。
金鐘58／《模仿犯》連環殺人魔PK《我願意》邪教教主！哪一部劇能抱走戲劇節目獎？
金鐘58／桂綸鎂影后級演技首入圍！安心亞、林予晞拚開胡，誰能奪下視后寶座？
金鐘58／《人選之人》對上《她和她的她》， 哪部才是最佳迷你劇集獎？
金鐘58／《原子少年ATOM BOYZ》V.S.《綜藝大熱門》，誰是綜藝節目獎贏家？
金鐘58／《綜藝玩很大》對上《來吧！營業中》，誰可以抱走益智及實境節目獎？
金鐘58／自己PK自己！吳宗憲《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》，誰奪走綜藝節目主持人獎？
金鐘58／資深視后陸弈靜對上新生代4花旦！誰能奪下迷你劇集女主角獎？
金鐘58／失意檢察官吳慷仁PK連環殺人魔姚淳耀，誰能抱走戲劇節目男主角獎？
金鐘58／《飢餓遊戲》槓上《綜藝玩很大》！誰能奪下益智及實境節目主持人獎？
金鐘58／資深視帝勾峰對上金獎3常客、1新人！誰能奪下迷你劇集男主角獎？