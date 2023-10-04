終於等到！7-11「焗烤蝦仁通心粉」驚喜回歸 14年前售價掀熱議
7-11思樂冰回歸後勾起民眾童年滿滿童年回憶，業者看好經典懷舊商品人氣賣力，驚喜宣布開賣多款回歸呼聲高的鮮食產品，其中就包括超夯的「焗烤奶油蝦仁通心粉」，回歸開賣售價69元，對比2009年售價的49元，14年後漲價20元，也引發網友討論。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11宣布回歸開賣「焗烤奶油蝦仁通心粉」（售價69元），將整塊紐西蘭進口奶油融化後加入洋蔥碎、蒜末爆香後添加鮮奶油及黑胡椒調味，最經典奶油白醬風味，蝦仁搭配雙色蟳味絲，佐以摩佐起司，是過去網友討論回歸呼聲最高的經典商品。
經典商品時隔數年回歸，售價也成為網友關注的焦點，就有討論發現在2009年「焗烤奶油蝦仁通心粉」售價為49元，14年後再度回歸漲價20元，也掀起眾人討論「15年只漲40% 還好啦」、「天啊看起來好好吃！！！價錢也好佛」、「價格漲價，份量變少了」、「通膨的力量好可怕」。
不僅如此，7-11還復刻其他多款經典美食，包括「培根蛋沙拉飯糰」、「茄汁薯餅起司三明治」、「經典大乾麵」；飯後甜點則有台式古早味的「台式馬卡龍」、「水晶布丁芋泥蛋糕」，一次帶來滿滿童年的回憶滋味。
同時，全家聯手百萬YouTuber韓勾ㄟ金針菇再出擊，除了新口味「金ㄟ紫薯霜淇淋」10/5開賣外，還新推出韓式鍋巴大飯糰，包括「泡菜起司鍋巴飯」與「烤牛肉鍋巴飯」2款新口味；還有「粉紅爆漿起司包」與「紅豆核桃包」將經典韓國料理辣炒年糕、核桃紅豆餅變身蒸包，喜歡韓式料理的饕客必衝！