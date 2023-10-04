不怕台股震盪、高息ETF超旺　00919、00929周增加皆上萬人

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其中掛牌近4個月、規模突破800億元的首檔台股月配息ETF-00929復華台灣科技優息第4次配息金額公布。依據投信業者官網收益分配期前公告，00929之10月每受益權單位預估配發0.11元，以評價日9月28日淨值17.21元計算，預估單次現金殖利率約0.64%、年化殖利率約7.67%。00929第四次除息日為10月24日，投資人若想參與該次配息，最晚須10月23日前持有或買進，並於11月17日領息。
在一周新增受益人排行表中，有4檔是今年新成立的ETF，除了00929復華台灣科技優息一周新增人數最多外，00932兆豐永續高息等權、00922國泰台灣領袖50以及00923 群益台ESG低碳50也入榜，頗獲投資人青睞。
而市場唯一連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF台股高息ETF，在去年底受益人僅16925位受益人，本周00919受益人來到233244人，今年來成長1278.1%，是今年來所有台股ETF（扣掉今年成立）受益人成長率最高的。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，時序來到第4季，根據統計資料顯示，金融海嘯後，每年台股第4季的表現，加權指數過的平均報酬為4.28%，正報酬機率為80%。台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第4季旺季即將到來，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。