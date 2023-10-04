亞運棒球／姜白虎道歉自己打不好！宣示對台灣下次要「笑著離開」

杭州亞運棒球項目，韓國隊在昨日擊敗泰國隊後，順利取得小組第二晉級，不過賽後主將姜白虎難得對自己行為道歉，他說：「我很抱歉給年輕球員帶來很大的負擔，在下一場以及之後重要的比賽，我會盡全力幫助球隊。」而被問到對台灣之後的比賽，他說：「如果我們再次對台灣，希望是不同結果，我們可以笑著離開。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 姜白虎多次惹後韓國球迷不滿，主要是因為他輸球後的態度，2020東京奧運銅牌戰，他在輸球後還吃口香糖，開心露出微笑，讓不少球迷十分不滿。此外，今年經典賽他也在對戰澳洲比賽中慶祝而被觸殺，樂極生悲，自己悔不當初，但最後韓國以7:8落敗，他就是被指為戰犯。韓國隊昨日以17:0打爆泰國，姜白虎說：「我為我們的年輕球員道歉，我身為四棒卻給球隊帶來很多困擾與負擔，我會以這場為契機，在之後比賽幫助球隊。」對於台灣之戰，姜白虎說：「我盡力了，所有球員都是全心全意但儘管結果不如預期，我認為我們在之後比賽要表現更好。」更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運滑輪／姜白虎事件翻版！韓國滑輪溜冰選手樂極生悲賽後痛哭亞運棒球／中華隊6日對決中國隊！完整亞運棒球賽程、戰績整理亞運棒球／見鬼啦！中國五投手1：0完封日本 隊史最大冷門亞運棒球／中華隊15:0扣倒香港！小組第一晉級 對手中國日本擇一