小犬颱風發威！明6縣市「停班停課」達標 台東小心17級超強陣風
小犬颱風（國際命名：KOINU）越來越靠近台灣，今（4）日上午暴風圈也已和東部陸地接觸，宜蘭在今日上午已經降下91毫米雨量，綠島蘭嶼更觀測到10至11級的最大陣風；而中央氣象署稍早也公布最新風雨預報，其中台東、花蓮、屏東、高雄、台南、澎湖分別在風力和雨量有達標，明（5）日放假機率較高，實際情況則依各縣市政府判定。
記者張志浩/綜合報導
氣象署今早10時公布小犬颱風最新風雨預報，其中風力達到停班停課標準的地區包括恆春半島，平均陣風10至11級，最大陣風13至14級、台東平均陣風11至12級，最大陣風14至15級、綠島蘭嶼平均陣風13至14級，最大陣風16至17級、澎湖平均陣風7至8級，最大陣風10至11級。雨量達標則有花蓮、台東，未來平地24小時平地300至400毫米，山區300至490毫米。高雄山區，屏東則接近達標。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
此外，隨著小犬颱風逼近，各地風雨今日也逐漸加大，今日上午截至10時20分，宜蘭太平山已有91毫米雨量，雙北、新竹也有超過50毫米，風力部分，綠島和蘭嶼則分別觀測到11和12級的最大陣風，下半天開始東半部將成為最大雨區，預計花東可能會有超大豪雨出現，請民眾務必特別留意。