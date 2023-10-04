新台幣快貶破32.5元「楊金龍防線」 央行總裁：沒底線、供需決定
美國經濟表現支撐美元續強，新台幣兌美元在創下7年新低後，今（4）日早盤進一步貶破32.4元，中央銀行總裁楊金龍上午在立法院財政委員會被問到央行是否會阻貶？32.5是否是「楊金龍防線」？對此，楊金龍強調，尊重市場供需決定，新台幣沒什麼防線，但如果市場過於激烈變動，當然央行會進場調節。至於目前新台幣匯價是不是在央行合理範圍內？他說，事實上，幾乎所有幣別兌美元都貶值，用一籃子貨幣比較，新台幣還升值。
記者顏真真／台北報導
新台幣兌美元昨日收在32.328元，貶9.1分，創下2016年7月7日以來、逾7年新低，今日早盤也繼續貶，更已貶破32.4元，一度下探32.424元，貶快1角，台股盤中也重挫逾200點，立委今早上午在財委會質詢時也關切新台幣是否有「央行防線」、「楊金龍防線」？對此，楊金龍回應「沒有，沒有什麼防線」，尊重市場供需決定，還說事實上不只新台幣貶，其他幣別也都貶，新台幣昨日貶了0.28%，香港離岸人民幣也貶了0.26%，星幣也貶0.34%。
至於現在新台幣匯價是否在央行合理範圍內？楊金龍說，幾乎所有幣別兌美元都貶值，用一籃貨幣比較，新台幣還升值。對於立委進一步詢問新台幣是否還有貶值空間？他則表示，尊重市場，由市場供需決定，除非市場出現激烈變動，「當然，央行會進場調節」。
另外，立委也提到央行拋匯是否可以看成阻貶新台幣？楊金龍不諱言「可以說阻貶」，但阻貶有條件，匯率也不能只看短，也要看長，去年底至今新台幣兌美元貶值5.01%，但人民幣也貶了5.04%，中國人民銀行也有積極干預匯市，而日圓貶更多有11.8%，韓元也貶了6.99%，「我們不是最弱的」，今年至韓元、日圓、人民幣貶幅都比新台幣大。