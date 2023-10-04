共和黨阻援烏克蘭又拉下議長　拜登致電安撫盟國

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白宮說，參與電話會議人士包括加拿大、德國、義大利、日本、波蘭、羅馬尼亞、英國和法國的領導人，以及北約、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和歐盟理事會（European Council）的領袖，他們也討論了烏克蘭的經濟復甦和糧食安全問題。
白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴媒體：「拜登總統明確表示，在任何情況下，我們都不能允許美國中斷對烏克蘭的支持。」
柯比表示，美國已承諾的經費在滿足烏克蘭戰場需求上「可以再撐久一點」，但需要國會的幫助才能不間斷地提供這項支持。當被問到時間表時，柯比表示，美國軍事供應只能持續「幾個月左右」。
拜登稍早批評一小群共和黨籍眾議員阻擋增援烏克蘭，並指出大多數共和黨人都支持烏克蘭，柯比的說法與之互相呼應。
柯比說：「支援方面出了這種差錯，將會導致（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）以為他現在可以等我們退出，認為他可以持續這場衝突直到我們及我方盟友和夥伴屈服為止。」他說，這也將把勝利拱手讓給蒲亭。
柯比還表示，反制蒲亭對鄰國開戰的能力，可能實際上有助阻止一場更大規模、需要美軍加入的衝突。
美國聯邦眾議院9月30日在大限前通過延長撥款法案，在共和黨強硬派的堅持下，法案不含新的烏克蘭援助。民主黨籍的拜登原本希望迅速推動一項援助烏克蘭的新法案，但共和黨強硬派今天和民主黨眾議員聯手通過罷免案，將麥卡錫拉下眾院議長寶座，使得拜登這方面的計畫被打亂。
柯比說，即使麥卡錫被趕下台，「國會中的絕大多數共和黨人」也會支持援助烏克蘭。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1121004