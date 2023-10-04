名家論壇》吳崑玉／綠營已開闢第二戰場　藍白卻還在下舖床戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
說實話，對於此種政情發展，一點也不意外，只是不知道時間點何時發生而已。黃曙光是個口風很緊的人，不是會亂開地圖砲的人，他敢公開質疑立委，大機率是報備過的，而黨政系統應該也是有備而來。如果這種猜測是真的，綠營已經開始在另闢戰場，轉打立委選戰，把藍營的「監督」打成「叛國」，至少是「惡意阻撓」或「搶食大餅」。而藍營在國防議題上，因為與其兩岸和平的主調相悖，向來沒有清楚可行的論述，只有空洞的口號。國防議題或弊案，涉及太多專業細節，又扯進太多利益糾葛，一般人民大多聽不懂。所以，就算藍營人士全面力挺馬文君，也很難延伸出完整的國安論述，遑論藉此扳倒賴清德或下架民進黨。反之，在美中對抗大形勢下，兩岸外交國防，向來是民進黨的強項，國民黨想在這題打倒民進黨，難上加難。
林北好油自導自演翻車事件，則是另一個重傷國民黨的話題。講白點，重點不是壞，而是笨，而且是又壞又笨。想要登錄VPN來洗IP，原始登錄就不能用自己的帳號，這是常識，但這二百五居然就這麼幹了，他是當台灣警察偵九隊都是
塑膠喔？那個林北上黃國昌直播，要哭也哭真點，第一次見過衛生紙擦眼淚不用摘下眼鏡的。但國民黨一堆人還是衝上去力挺，都沒察覺其中有什麼怪異點？結果被灑了一身髒油，當然也不意外。
重點是，你回顧這些議題的起承轉合，不覺得有點本末倒置嗎？國民黨不是有智庫嗎？有大批立委嗎？有14個縣市執政權嗎？那掌握這些民生議題的權威研究者、議題發動者，不該是國民黨立委、議員、縣市長、黨部、或總統候選人嗎？怎麼會是由一個民間的愛好者，透過他個人的人脈與爬梳，卻研究得比整個國民黨還清楚？發動後國民黨政治人物只能蜂踴而至，盲目跟隨？或者，為了政治上的避禍，找一個民間人士來當槍手，那隨其而上的國民黨政治人物們，也該有更精彩的論述、內幕、或預測，以證明自己的確有料，怎麼會跟粉絲或菜籃族一樣，隨著一位民間人士指那打那？如果國民黨真的有用心，主謀應該是黨工，出包的是外圍，怎麼會主配角角色顛倒，戲份錯置呢？
這也就說明了不論林北好油或反潛艦國造的這些非綠人士，一邊罵民進黨壞，另一邊也不忘罵國民黨爛。國民黨現在的運作等級，簡直就是爛泥扶不上牆。對國防事務厭惡恐懼，對民生議題又不夠關注，滿腦子打死民進黨，卻又沒有總體戰略來衝擊綠營優勢，連支持者也都寒心遠離。請問，這種等級的政黨，執政後會做得比較好嗎？別鬧了唄？!
那為什麼不徹底殲滅國民黨？某綠營人士餐會上氣得大罵，非要打到國民黨死絕不可時，另一位綠營老人家便幽幽的講起一戰故事。某長官來戰壕視察，突然一發槍彈打到旁邊胸牆，長官嚇得趴下，卻看旁邊士兵個個照樣點煙翹腳，老神哉哉。「報告長官，對面有個德軍狙擊手，這幾天一直放冷槍，不過不要怕，他打得不是很準。」長官爬起身來一肚子惱火:「那你們怎麼不把他幹掉？」「報告長官，為什麼要把他幹掉？幹掉他，換個打得比較準的狙擊手來，這樣有比較好嗎？」消滅國民黨換柯P民眾黨填補政治真空？別鬧了，不少綠營人士真的是這麼想的。
但當賴清德也開始談潛艦國造議題時，情況應該已經產生了變化。綠營已經在開闢第二戰場，主打國會立委席次，母雞小雞一起長大，但藍營還陷在「藍白合」這題中糾纏，為了誰在上面爭執不休。自家主將不夠強，在主戰場沒有奪標能力，在次要戰場又失去主動權，這場仗還打得下去嗎？民進黨善於單點突破，兩翼擴張，但國民黨與民眾黨呢？床戰不休，攻頂無望，卻各自為謀，私心自用，對社會動態無法掌握，對特定議題又缺深入研究，候選人缺乏簡短有力的講話魅力，整黨團隊也不能提供深入知識的解決方案，總體戰略與總體論述又殘缺不全，實在看不懂藍白陣營在打什麼選戰？
選戰能力雖然不等於治國能力，但選戰意外卻可以檢視候選人及其團隊，沒有什麼能力？尤其是有沒有危機處理能力？台灣是個危機處處的島國，沒有危機處理能力的領導人及其團隊，或反應太慢的團隊，將會是一連串災難的開始。台灣選民潛意識中深知此點，因此歷來選戰總會拉下危機處理能力貧弱的團隊，幾乎毫無意外。藍白若繼續在下舖床戰，無力應付新戰線的挑戰，結果就不止是賴清德當選，民進黨也將在國會贏得多數，殆無疑義。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com