小犬防颱備戰！超商、全聯「買1送1」懶人包　7-11衛生紙下殺38折

我是廣告 請繼續往下閱讀
因應民眾防颱就近採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含麵食、食材調味品、冷凍食品、冷藏飲品、常溫等較平時提高2~3成備貨、雨具相關商品提高1~2成備貨，外島地區也已提早備貨；因應周末民眾宅家飲食所需，鮮食類別(鮮食麵、米食等)較平時提高1成備貨。
10月31日前推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折、指定飲品任選2件8折3件77折；每周五六日指定統一麵5入裝特價80元、韓國進口泡麵量販包4入裝特價155元；民生用品則是推出UNIDESIGN抽取串包衛生紙代收優惠價3串229元、等同原價38折。
📍萊爾富
APP內的萊購物推出【颱風季】防災專區，祭出指定白米、料理包、調罐商品、麥片、飲品、礦泉水等防颱商品，最低下殺5.1折起，像是箱購的Hi-Life Original海洋深層水的2000 mL 8入一箱199元（原售價392元，打5.1折），還有800 mL 20入一箱只要399元（原售價560元，打7.1折）。
自煮需求的民眾也可選購「三好米」纖Q米1.5kg單包只要99元（原售價169元，打5.9折）；金蘭系列調罐商品均享7.9折優惠，包括脆瓜/花生麵筋享單罐55元（原售價70元）、鮮嫩筍茸單罐59元（原售價75元）；還有新東陽調理系列商品，像是寶寶純肉鬆單罐179元（原售價220元，打8.1折）、義大利麵肉醬單罐47元（原售價55元，打8.5折）、滷肉燥單罐35元（原售價40元，打8.8折），另外新東陽的料理包-泰式打拋風味豬單盒優惠69元（原售價79元，打8.7折），日式咖哩雞/印度咖哩牛單盒優惠65元（原售價72元，打9折）。
📍美聯社
目前全台門市已提高備貨量約3成，包含生鮮、泡麵、罐頭、水等，民生物資貨量充足。且適逢國慶連假10月6日起至10月10日，推出一系列民生物資促銷活動，從水、零食、米、冷凍冷藏即食品都有，包含心樸EX強氣泡水 買1送1只要24元；萬歲牌腰果任2包169元；美廉壽司米五斤2包259元；卜蜂雞胸肉2片106元；顏師傅龍蝦風味沙拉100g 84元。
📍全聯
面對來勢洶洶的小犬颱風，全聯增加3倍蔬果備貨量，蔬果、海鮮、肉品和熟食、甜點同步推出優惠品項，即日起至10/5履歷玉米筍，特價28元、百香果一袋800g，只要89元、美國牛肋條優惠價58元/100g、鮮凍大白蝦單盒特價159元、美味堂蒜蒜雞湯促銷價179元、甜點We Sweet生乳捲享69元促銷價。
另針對防颱必吃罐頭、泡麵等乾貨類熱門商品，即日起至10/5再祭出超殺優惠，愛之味珍寶三明治鮪魚110gx3入，每組99元；味味A排骨雞湯麵90gx5入，每袋特價74元；簡單加熱就很好吃，田家千層拉餅三星鮮蔥/胡椒餅風味440g(4入)，單盒特價147元，憑福利卡扣10點買1送1，平均一盒只要73.5元；康寶2人份濃湯自然原味金黃玉米/火腿玉米29.6~33.6gx3入，單袋特價80元，第2件5折，平均1袋只要60元。
不想出門面對風雨，還有全聯「小時達」，10/19前單筆滿1,000元，輸入折扣碼【CHEAP200】現折200元，一鍵送到家，一站購足輕鬆做好防颱準備！
📍家樂福
因應防颱購買潮，家樂福適逢週年慶，商品如泡麵、罐頭、冷凍冷藏商品、清潔用品皆備貨量為同時段2成貨量以上，特別是民眾擔心的葉菜類商品，目前全台備貨量皆有2~3倍貨量。
家速配也推出限定優惠，即起自10月11日前，單筆消費折扣後金額滿$399元享免運費；結帳輸入折扣碼「購好康」，單筆滿888元現折80元（每會員帳號限用2次）；單筆消費折扣後金額滿 $1299元 即享10,000點紅利點數回饋。
📍大潤發
即日起至10/5，台灣完株金針菇300克，特價37元；產銷履歷三星上將青蔥300克，特價89元；大潤發獨家 紐西蘭大粒雙享奇異果，6入原價199元，特價179；大比目魚切片260克單片原價129元，任兩片特價238元；美國單骨牛小排100克原價90元，特價70元；國產雞棒棒腿，1台斤原價180元，特價129元；
除此之外，大潤發亦針對防颱夜必備的熱門乾貨商品，推出特價優惠，一食之選乾拌麵/湯麵2袋，特價149元；遠洋罐頭（鮪魚）3入1組，每組102元；盛香珍風味煎餅買一送一，平均單件39元；水滴豆豆包元6入1組，每組原價78元，特價62元；低脂豆腐天使蛋糕365克1盒，特價69元。