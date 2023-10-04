柯文哲一招就讓國民黨進退失據 邱毅揭藍營3弱點：牛皮吹破了
民眾黨總統參選人柯文哲目前正在美國訪問，他出訪前拋出藍白合比民調、輸的退選，前立委邱毅說，柯文哲一招就讓國民黨進退失據了，而國民黨則露饀，看得出心虛，三個弱點都現形了。金小刀吹牛皮破了，侯友宜也弱點畢露，國民黨的放話全被打臉，朱立倫還有下一招嗎？百年歷史的泱泱大黨淪落到如此不堪，是誰的責任呢？
記者余祥／台北報導
邱毅說，第一個弱點，証明這一陣國民黨強調侯已超越柯，並逼近賴清德，完全是吹牛的謊言，否則國民黨幹嘛那麼怕比民調，也證明那個天天做，卻是全市話的特定民調是有貓膩，不足採信的。
邱毅指出，第二個弱點，是被趙少康洩了底，趙少康強調，不能只比民調，國民黨有14個縣市長，六都就佔了四都，38個立委，議員更有好幾百，議長比縣市長還多，所以不能只比民調，還有政黨實力。他承認趙少康說的都對，那是不是也顯示侯友宜太弱了呢？
邱毅說，第三個弱點，是侯友宜絕對禁不起電視辯論的考驗，在比民調前，一定要公開電視辯論，但不能帶保母上陣，也不能帶讀稿機，要真辯論，侯友宜的民調可能崩盤。
邱毅認為，總而言之，柯文哲這一快狠準的出招，國民黨進退兩難，金小刀吹牛皮破了，侯友宜也弱點畢露，國民黨的放話全被打臉，朱立倫還有下一招嗎？百年歷史的泱泱大黨淪落到如此不堪，是誰的責任呢？