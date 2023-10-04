小犬颱風路徑稍微南修！靠近台灣恐有「不規則運動」 強度難增加
小犬颱風（國際命名：KOINU）持續進逼，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，小犬颱風的陸上警報區域在稍早新增澎湖，目前新竹以南、宜花東都在警戒範圍預計將在明（5）日上午登陸台東南端至恆春一帶，但颱風中心在接近陸地時會出現較不規則的運動，實際登陸地點還無法判定，強度方面則因環境較差，預估中心抵達台灣時不會再增強。
記者張志浩/綜合報導
伍婉華提及，小犬颱風今日上午有短時間出現結構變好的情況，不過越靠近台灣環境越差，現階段垂直風切也較強，預估小犬颱風會維持中心風速每秒43公尺的強度抵達台灣，若颱風真的登陸，中心位置雖然偏南，較不受地勢影響，但很大部分的暴風圈仍會受中央山脈破壞，因此小犬颱風在登陸後會快速減弱，南部地區不會有預期之外更劇烈的風雨影響。
針對路徑方面，伍婉華說明，小犬颱風整體走向有稍微偏南，目前仍預估明日上午登陸台東南端至恆春一帶，明日下午從台灣西南部出海，但仍有部分模式預估颱風會從巴士海峽通過不登陸，關鍵仍在於太平洋高壓的強弱，未來幾小時還需特別關注，但無論如何，小犬颱風本身和外圍環流都會替各地帶來明顯風雨。
小犬颱風今日上午11時30分位於鵝鑾鼻東南東方約240公里的海面上，以每小時10公里的速度，向西進行，近中心最大風速每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（約每小時11公里），相當於16級風，七級風平均暴風半徑250公里，十級風平均暴風半徑90公里。