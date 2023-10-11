金鐘58／《原子少年》V.S.《綜藝大熱門》　綜藝節目獎搶當大贏家

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喜劇演員喬瑟夫，攜手三金得主盧廣仲，以及黑嘉嘉，主持綜藝節目《FeatChill フィーチャ》。盧廣仲在單元「歌詞聽證會」中，扮演法官「開庭審理」誇大不實、不合邏輯的歌詞；黑嘉嘉則是在單元「不公平挑戰」中，應付各種干擾與搞怪規則，與喬瑟夫進行圍棋對戰，展現各自的「Chill」風格。
《大嘻哈時代2》素人、出道歌手互相較勁 搶奪第一名
《大嘻哈時代2》是近年來崛起的嘻哈選秀節目之一，節目由阿達、美麗本人等人主持，蔡詩芸、陳星翰等擔任導師，節目在海選階段就有2000位選手報名，其中也有許多出道藝人，包含女團HUR成員C.Holly、吳宗憲兒子鹿西派、夏沐等。每次選手間互相競爭，展現嘻哈功力，讓人看得意猶未盡。
《原子少年ATOM BOYZ》男孩勇敢追夢 爭奪出道機會
《原子少年ATOM BOYZ》是男團選秀節目，選手以八大行星為名，以團為單位進行比賽，並在其中進行淘汰，經過比賽後選出2團正式出道，節目中不僅展現團隊合作，也能看到男孩們為了出道使出渾身解數，努力追夢的模樣打中許多人的心，也是近年來最受歡迎的男團選秀節目。
《最強綜藝秀》展現技藝 五花八門看花眼
《最強綜藝秀》主持人為胡瓜、賴慧如擔任主持人，節目內容由藝人、表演者等社會人士，展示各種五花八門的才藝、特技表演。節目於今年2月改版成帶領新生代偶像藝人共同走進校園，跟師生一起以輕鬆的遊戲方式互動，頒發歡樂獎學金，呈現學校的特色，帶動台灣的教育事業發展。
《綜藝大熱門》單元常更新 每次看都舒壓
《綜藝大熱門》由吳宗憲、陳漢典、Lulu黃路梓茵主持，製作單位時常更新單元企畫，會配合節日增加新內容，每一集的單元也不侷限在棚內，也有過外景拍攝，再加上主持人幽默的主持風格，讓觀眾每每觀賞時，都像是在放鬆，毫無壓力。
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