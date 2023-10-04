停班課和國慶活動都想要！盧秀燕：明天放假有機會、雙十還很早
小犬颱風來勢洶洶，台中市長盧秀燕今在市議會表示，關於市民最關心的停班課，「明天有機會」。接下來的國慶連假活動，若雨勢影響很大不會勉強舉行，但10日的國慶焰火因距離時日尚遠，應該可以順利舉行。
記者顏幸如／台中報導
台中市議會定期會今（4）日開議，就遇到小犬颱風可能登陸的問題。台中市長盧秀燕應議員要求說明時表示，一早她已主持市府一級首長會議、二級防颱應變會議，今天中午過後，應變中心將提昇為一級開設。依列席的中央氣象署、逢甲大學氣象團隊資訊，台中今晚到後天白天的天氣最不穩定，最大風力和雨量剛好在停班課標準的臨界值之下，但風雨時刻在變化，要破臨界值也非不可能。
盧秀燕說，今天白天的風雨應該還好，明天最有可能停班課，但仍要等到下午視颱風的發展情形，才能做最後決定。
接下來的國慶連假，台中有「2023 搖滾台中音樂節」等多項活動將登場，市議員劉士州問，若颱風過境之後降下豪雨，相關活動和壓軸的國慶焰火是否會取消？
盧秀燕表示，依照氣象局觀測，小犬颱風行進速度有加快現象，也許明天颱風就會過去，施放國慶焰火距今仍有6天，應該不會受影響；至於較近的星期六、日活動，她表示民眾和市民的安全最重要，若颱風尾的影響仍很大，活動不會勉強舉行。