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賴清德出手！拉票錄音首曝光　喊話支持者「唯一支持高嘉瑜」

▲高嘉瑜今日在郭國文與蔡易餘陪同下召開記者會，賴清德拉票錄音也首次曝光，強調港湖立委唯一支持高嘉瑜（圖／記者陳威叡攝，2023.10.04）
▲高嘉瑜今日在郭國文與蔡易餘陪同下召開記者會，賴清德拉票錄音也首次曝光，強調港湖立委唯一支持高嘉瑜（圖／記者陳威叡攝，2023.10.04）

記者陳威叡／台北報導

港湖區泛綠整合未果，高嘉瑜、吳欣岱雙姝參戰恐保送國民黨李彥秀勝選，民進黨立委高嘉瑜今（4）日在立委郭國文、蔡易餘的陪同下召開「嘉瑜過關、國會過半」記者會，主席暨總統參選人賴清德拉票錄音也首次曝光，向支持者喊話，立院過半關鍵一席就是高嘉瑜，強調「分裂選票就是保送國民黨，立委唯一支持高嘉瑜」。

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高嘉瑜今日在立委郭國文、蔡易餘的陪同下召開「嘉瑜過關、國會過半」記者會，高嘉瑜表示，李彥秀現在可以說是輕鬆躺著選，就是因為吳欣岱，泛綠一定要團結，賴清德昨日特別提及潛艦預算只過了一半，還有另一半要繼續努力，因此國會過半非常重要。

高嘉瑜說，吳欣岱稱自己是本土派，但所作所為就是在分裂綠營、背刺賴清德，以吳欣岱席現在的聲量要參選下屆議員已經是綽綽有餘，不要為了政治利益堅持參選，這樣只會讓國民黨贏、讓共產黨笑，呼籲吳欣岱放棄個人政治利益，接受整合式民調。

「我是民進黨總統提名候選人賴清德」記者會中，高嘉瑜也播放賴清德拉票錄音，內容提及，自己誠懇推薦好立委高嘉瑜，並成功爭取一條全新的捷運東環段，這是港湖之前立委都做不到的政績，也強調港湖如果分裂選票，就是在保送國民黨，「請大家集中選票，唯一支持高嘉瑜！」

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