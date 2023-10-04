亞運棒球／韓媒批不該認奪金是理所當然 已忘了當年杜哈慘況
本次杭州亞運，韓國棒球將挑戰金牌4連霸，但在預賽就遭到中華隊4比0完封，可謂出師不利，更被韓國媒體戲稱為「杭州慘案」，韓媒《朝鮮日報》也點出，「韓國不該再視亞運棒球項目奪金是理所當然。」
記者張志宇/綜合報導
《朝鮮日報》指出，「韓國在上屆雅加達亞運順利奪金完成3連霸後，總教練宣銅烈卻被叫去國民議會備詢，被罵原因則是在選訓時，偏袒選入擁有兵役問題的選手。對此則批評『那些官員都認為獲勝並不是那麼困難』，所以根本不在乎比賽的過程（意指只在乎偏袒兵役問題的選手，卻不在乎選手們奪下金牌）。」
《朝鮮日報》更點出，「韓國棒球界與球迷強烈認同，台灣與日本在亞運場上的實力都不如我們，可說是完完全全忘記當年杜哈亞運的慘況。」當年杜哈亞運，棒球項目由中華隊奪金，日本奪銀、韓國奪銅。
雖此次韓國國家隊被戲稱「史上最弱」，但韓媒《朝鮮日報》就表示，「『7名小聯盟球員』並不是唯一問題，台灣棒球的整體實力與以往不同，造成南韓陷入尷尬。」
本次賽會除了旅外球員擁有亮眼表現外，中職選手也不遑多讓，《朝鮮日報》也在報導中表示，「林安可（統一獅）、林子豪（統一獅）與古林睿煬（統一獅）等3名中職好手，讓昏昏欲睡的南韓選手在各方面徹底被台灣壓垮。」