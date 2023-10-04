等128年終於入土為安！美國木乃伊「石頭人威利」下葬
美國賓州1具被稱為「石頭人威利」（Stoneman Willie）的木乃伊，在展示128年後，終於將在本週末入土為安，有關「石頭人威利」的由來，有說法指是因為殯葬師當初試圖保存遺體時，「意外」將其做成木乃伊。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《紐約郵報》等外媒報導，1895年11月，這名身份不明的男子在雷丁監獄因腎衰竭去世，殯葬員歐曼（Theodore Auman）試圖透過動脈防腐來保存遺體，但效果出乎意料，間接導致「石頭人威利」誕生。過去一個多世紀以來，「石頭人威利」一直被存放在歐曼殯儀館。
「石頭人威利」被認為是美國最古老的木乃伊之一，穿著西裝、打著領結，凹陷的胸前繫著一條紅色帶子。頭髮、牙齒和指甲完好無損，皮膚則呈現出深色、風化皮革般的外觀。
報導指出，當年「石頭人威利」因偷竊被抓獲後，使用了假名佩恩（James Penn），其真實身分多年來一直無人知曉，當地官員也無法找到他的親屬，就連臨終前，「石頭人威利」也拒絕透露自己的真實身分，因為他不想讓家人蒙羞，死後也沒有人來領取他的遺體。
不過歐曼殯儀館近日表示，透過比對及查閱歷史文獻資料，已確認「石頭人威利」真正身分，將在下葬遺體時公布真名；在此之前，外界僅知「石頭人威利」擁有愛爾蘭血統、與紐約州有某種關聯，其餘則知之甚少。