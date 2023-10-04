替高嘉瑜站台 郭國文喊話支持者「放下情緒、冷靜思考」
民進黨立委高嘉瑜今（4）日在立委郭國文、蔡易餘的陪同下召開「嘉瑜過關、國會過半」記者會，主席暨總統參選人賴清德拉票錄音也首次曝光，向支持者喊話「立委唯一支持高嘉瑜」。郭國文坦言，受邀時身邊友人關心是否冒著個人政治風險出席，而自己則憂心若國會不過半，也同樣面臨政治風險，強調高嘉瑜在國會表決不曾跑票，此外在地方付出許多努力，籲請支持者「放下情緒、冷靜思考」。
記者陳威叡／台北報導
郭國文受邀出席高嘉瑜記者會，致詞時坦言，受邀出席前身邊友人關心是否冒著個人政治風險出席，而自己則心想若國會不過半，也同樣面臨政治風險，呼籲支持者放下情緒，重新思考一下總統、立委大選的重要性。
郭國文強調，高嘉瑜在國會表決中不曾跑票，此外一步一腳印在港湖區開疆闢土，包括選民服務、會勘、陳情、爭取建設都做了上萬件，這些日積月累最辛苦的付出，不是空降用幾句話術就可以掩蓋的。
此外郭國文也表示，潛艦以後預算一定要通過，也建議高嘉瑜可以到外交國防委員會，最後在此呼籲支持者「放下情緒、冷靜思考」。
蔡易餘則說，吳欣岱如果真的是為了台灣，那就請顧全大局，如果不能顧全大局，導致國民黨多一席，讓未來立法院不再是台灣的民意，往後的國防、預算、建設，都控制在藍營手上，「吳欣岱就是本土派的大罪人，且完全無法彌補！」