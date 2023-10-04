曾被好油批評！她揭藍白抹黑產業鏈「別用農業名字進行政治攻擊」

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張志豪指出，「Lin bay好油門」的藍白抹黑產業鍵，先是以許哲賓及林裕紘二人好麻吉關係為核心，許哲賓是國民黨中央政策會黨工，曾任雲林縣長張麗善小編，還曾是張嘉郡的發言人，林裕紘過去疑似也曾為雲林張家服務，顯見與雲林張榮味家族連結甚深，過去充當打手打擊台灣農業。
張志豪提到，許哲賓背後就是「最大網軍頭」國民黨政策會執行長、侯友宜競辦召集人的曾銘宗，其背後就是朱立倫及侯友宜，兩人在林裕紘哭訴演出第一時間，就出面力挺並全面攻擊民進黨，隨後藍白抹黑產業鏈的最上層中國國台辦，也配合啓動認知作戰。
曾被「Linbay好油」攻擊的吳音寧則說，5年前她成為一齣戲中被攻擊的對象，造謠北農休市造成菜價崩盤，導致她必須下台，但北農休市並非由北農決定，且菜價當時更穩定甚至回升，從2018年到2023年，從北農風波到雞蛋風波，簡直是同一套路的劇本。
吳音寧痛陳，當年包括雲林張家及今年國民黨立委參選人王鴻薇、李彥秀、游淑慧、徐巧芯等人，還有Lin bay好油等人，都曾在北農事件中，假農民之名，假農業議題，實則以似是而非的錯誤訊息，來進行政治攻擊，一起演這齣假戲，面對鋪天蓋地的口水假戲，呼籲請別再盜用農民的名義進行政治攻擊。
卓冠廷說，檢警搜索行動前的10月1日，林裕紘已提前搭機離境潛逃，藏匿在奧地利，合理質疑是否有資訊正在串供，呼籲林裕紘盡快回國，面對司法調查。
林楚茵表示，面對林裕紘與許哲賓自導自演的荒謬行徑，張麗善竟然說，「許哲賓正直善良，林裕紘很勇敢」，但張麗善不知道是否發現風向不對，馬上改口說林北好油行徑惡劣，明顯就是棄車保帥。