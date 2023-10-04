名家論壇》韋安／侯、柯誰更耐打、更有續航力　才是藍白合的關鍵

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2024選局，並非像坊間人云亦云的那樣，有6成民意支持「政黨輪替」，在野力量只要團結合作，推出一組人馬，就有機會贏過賴清德。客觀的現實是，無論怎樣，賴清德看好度和支持度都遙遙領先。
綠營目前選戰策略是「守株待兔」，根本還沒正式開打，等在野力量最後確定到底有幾組人馬？誰出來選？才會啟動正規選戰模式，而最終的朝野對決，還是會場55波的硬仗。
所以，非綠陣營最後無法整合，2組人馬出來選會「穩死」，就算只推出一組來選，也不一定「穩贏」。要看這個最終的人選，到底耐不耐打，在未來2、3個月有沒有續航力？
侯、柯2人在這些方面，還是需要有一定的時間，來進行仔細比較。
一，民調方面，長期追蹤2024總統大選支持度的《美麗島電子報》民調，三腳督狀況下，6月底時，柯文哲28.6％、侯友宜17.1％。柯曾大幅贏過侯11.5%。但到了9月底（9月30日前），侯友宜23.5％，柯文哲19.0％。侯反超柯4.5%。再多一些時間觀察，到10月底，2人的民意支持度趨勢，會更加明朗化。
不必質疑《美麗島電子報》的客觀和公正性，侯友宜在該媒體的追蹤系列民調中，去年12月底參選總統的民意支持度近4成，排名第一。但到今年5月底跌到2成以下，變第三名，然後陸續十幾家民調的結果，都有同樣的趨勢。美麗島民調結果的指標意義，無法被否定。
雖然採用全市話方式調查，但美麗島民調與選舉結果最為吻合。部分或全部採用手機電話調查，往往年輕人支持者多的參選人，民調數據較高。但年輕人投票率較低，最後實際被調查對象的得票率，還是跟市話民調結果較為相近。
二，在一些媒體網路，或偏藍YouTuber的線上調查中，柯的支持度、看好度聲勢驚人，遠超過一般性民調，但要小心這其中的「同溫層效應」。
大家可以自己去做坊間的口頭抽樣調查，得到的結果大致是：一，藍營支持者大多認為，柯文哲口齒犀利、有論述能力、炮火猛烈，較有實力打敗賴清德。二，泛綠支持者則認為，侯較耐打、打不死，可以被打到谷底又爬起來。而且踏實穩定步步為營不犯錯，且沒有仇恨當然比較強，是賴清德「天敵」型對手。
三，侯友宜剛完成訪美之行，獲得美方各界普遍高度肯定，也補齊之前被疑慮，不擅長兩岸、國防、外交方面，國政能力「欠缺拼圖」。柯文哲4月早早就去過美國「面試」，但沒見到該見的人，現在又去第二趟。本來說再去的理由，是因為美方開始重視他，麻煩他去「2度面試」，但最後柯這次是去美國西岸產業和科技取經，而非去東岸，與美方政治性接觸不多。不過，現在可以把侯、柯擺在同一起跑點和標準上，好好比較2人，在國安、國政方面的專業論述，政治智慧及能力。
總統大選比起6都市長選舉，承受的檢驗和考驗，要複雜和艱巨許多。參選人的人格特質、政績履歷、政見政策、路線方針、領袖魅力等諸多方面，需要全方位的堆疊和累積，才能有堅強的綜合實力。
到了選情1、2個月的最後關頭，55波的選戰對決中，侯、柯2人要有心理準備，若自己代表在野上了「2024戰場」，除了要能批判和證明對手的「不好、不行」，也要能讓選民相信，自己一定會比對手「更好、更行」。
藍白陣營的主事者和核心幕僚，既不可盲目自大，也不要妄自菲薄，要好好掂量和理性評估，最後藍白合共推的人選，到底耐不耐打、有沒有續航力、能不能挖到對手的票？
國民黨在野8年，迫切想贏和政黨輪替理所當然，但最後「一里路」的路徑要選得好，才能走得好，走得遠。謀定而後動，自信且敢於抉擇，藍營方可穩健有方地實現目標。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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