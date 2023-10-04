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治療近視有方法！　散瞳劑若畏光，醫建議「使用１物」預防控制

▲治療近視有方法！　散瞳劑若畏光，醫建議「使用１物」預防控制
▲治療近視有方法！　散瞳劑若畏光，醫建議「使用１物」預防控制

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】暑假剛結束，就讀國小五年級的小華，最近看東西，總是皺著眉頭，讓媽媽十分擔心，尤其因暑假期間使用手機和平板玩遊戲的時間增加，很擔心孩子視力變化。經過眼科檢查後，發現小華近視度數的確增加不少，醫師建議給予長效散瞳眼藥水及指導正確用眼習慣；小華按時點眼藥水及保持良好作息，後續追蹤度數維持穩定，沒有再增加。

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近視併發症不可輕忽　白內障、視網膜剝離和黃斑部病變

大里仁愛醫院眼科醫師彭書彥表示，近視是常見的眼睛屈光異常，看遠的物體不清楚，需要靠近才看得清楚。許多人會覺得戴上眼鏡或是接受雷射近視手術，近視的眼睛就可以看得清楚了，誤以為近視就治療好了，但近視衍生的併發症卻是不可忽視的。

大部分的近視是受眼軸增長的影響，就像吹氣球，若氣球吹得越大，氣球壁就會越薄，眼軸增長會讓眼睛的組織受到拉扯而變薄，產生後續的併發症，包括白內障、青光眼、視網膜剝離和黃斑部病變等。雷射近視手術是針對眼睛前面的構造「眼角膜」進行手術，與戴眼鏡的目的相同都是讓光線可以順利聚焦到視網膜上，並沒有處理到上述近視相關的併發症。

散瞳劑需留意畏光現象　也可慮使用角膜塑型片

彭書彥指出，為了避免危及視力的併發症發生，預防近視或控制近視就非常重要。目前公認有效控制近視的方式是使用長效散瞳眼藥水阿托平(Atropine)，其作用為放鬆睫狀肌，減慢眼軸增長的速度，減緩近視度數的增加。但因為放鬆睫狀肌讓瞳孔放大，讓更多光線進入眼睛造成畏光的副作用，可能會讓孩子不願意點散瞳劑，因此建議若在戶外活動可以做一些保護措施，例如戴太陽眼鏡(需有抗紫外線功能)、戴帽子或多待在陰涼處等方式降低眼睛不適。

若無法適應散瞳劑的副作用，可以考慮使用角膜塑型片，晚上睡覺時配戴來控制近視，要提醒的是角膜塑型片需注意清潔保養，否則可能會造成角膜感染或角膜潰瘍。

eye眼密碼3010120　共同保護孩子眼睛

預防勝於治療，衛生福利部國民健康署提出「eye眼密碼3010120」，彭書彥提醒家長和孩子們用眼30分鐘，要休息10分鐘，每天戶外活動時間120分鐘以上，達到護眼的效果。近視控制需要家長和孩子們一起努力，如果家長發現孩子們視力有模糊的狀況，建議到眼科詳細檢查，討論最適合的治療方式，早期發現、早期治療，共同保護孩子的眼睛。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59431

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