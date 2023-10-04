尹馨舊愛來頭不小！元大二少、身價70億立委子 張承中分手當朋友
尹馨北一女畢業、進台師大唸書後拍攝大尺度寫真集《悔過書》出道，轟動教育界，後來在李康生執導的國片《幫幫我愛神》上演18禁床戲，近年只為戲裸露，成功轉型為實力派演員，近日她被目擊與導演錢人豪遊車河、吃宵夜，感情再度受到關注，外貌出眾的尹馨，情史很精彩，曾和富二代、政二代交往，但都無疾而終，唯獨與大律師張承中的感情延續最久，分手後兩人依然維持良好關係。
記者楊穎軒／綜合報導
外型亮眼的尹馨曾與大8歲元大集團二少馬維辰交往3年，一度論及婚嫁，不過仍於2002年分手，馬維辰受訪時表示，因為年齡差距加上交往有壓力無法繼續走下去；之後尹馨傳出愛上身價70億元、前彰化國民黨籍立委林進春之子林益邦，但遭到林媽媽反對，林母當年還反問記者「尹馨是誰？」強調兒子已經有穩定對象，最終這段戀情也不了了之。
尹馨2019年和Selina前夫、名律師張承中爆出戀情，小倆口以結婚為前提交往，外界也看好他們能修成正果，連Selina都公開給予祝福，沒想到，2021年3月因為彼此個性不合，問題難以克服，決定退回朋友關係，2年多戀情劃下句點，然而，兩人後來又被拍到溫馨接送情、聚餐、親密勾手，疑似復合，不過尹馨始終對外宣稱單身，去年受訪時證實與張承中現在是朋友。