黎明祕戀女神舒淇7年！扛不住壓力分手 情歸小19歲女助理樂當爸
香港四大天王之一的56歲黎明，出道時以斯文外貌、深情歌聲擄獲粉絲，在戲劇、音樂圈都有卓越成績，但他對於感情相當低調，戀情始終成謎，曾與女神舒淇有過一段7年刻骨銘心的感情，卻礙於外界關注壓力太大，始終不肯鬆口承認，分手後他高調娶了樂基兒，卻因為個性不合，婚姻僅維持4年就告終，之後與年紀小19歲的助理阿Wing相戀，女兒已經5歲，盛傳他悄悄祕婚，但黎明始終未對外公開再婚消息。
記者江芷稜／綜合報導
黎明最受矚目的戀情，就是與性感女神舒淇愛情長跑7年，他們1998年因合作電影《玻璃之城》結識，導演張婉婷為了讓不相識的2人快速培養感情，要求黎明、舒淇在開拍前先私下約會，甚至和飾演同學的演員們見面一起出遊，沒想到因此讓黎明、舒淇墜入愛河。
兩人傳出緋聞後，舒淇因曾有拍攝性感寫真、電影的過往，導致黎明粉絲反彈聲浪大，加上黎明的家人也不願接受舒淇，迫於外界壓力，他始終沒有公開過戀情，堅持她只是好朋友，也沒表態想娶舒淇，讓她非常傷心，這段戀情低調進行7年後，在2005年宣布分手。舒淇最後情歸港星馮德倫，黎明事後被主持人金星問到此事，坦言合作的女演員裡最欣賞舒淇，且對方已經結婚不該再提往日情，對舒淇仍語多保護。
而黎明2008年的結婚對象樂基兒，被認為外貌激似舒淇，才會獲得天王傾心，可惜她卻像個公主一樣花錢如流水，且喜好出席公眾場合，與黎明期盼她能退居幕後當個家庭主婦的想法背道而馳，最終只能離婚，她還對外聲稱「黎明愛的是舒淇，不是我」。被冠上天王嫂封號的樂基兒，後來再婚食品大亨，依舊走向離婚一途。
黎明則與女助理阿Wing傳出戀情，2018年開心宣布升格當爸爸，難得在臉書曬出女兒可愛萌照，打趣說：「我的女兒好胖呵呵，平凡是她的運氣，分享！一直和我一起成長的家族朋友。」言談間流露出濃濃的父愛，但可能因前一段婚姻的陰影，他始終沒有鬆口再婚事實。