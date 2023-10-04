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力挺馬英九！國民黨團批變相台獨　籲公職人員不出席國慶大會

▲國民黨團今天召開記者會，痛批蔡政府變相台獨，國慶日卻不見中華民國。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團今天召開記者會，痛批蔡政府變相台獨，國慶日卻不見中華民國。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

前總統馬英九日前宣布拒絕出席國慶大會，就是因為不滿蔡政府將國慶日改成「Taiwan National Day」。對此，國民黨團今（4）日力挺馬英九，痛批國慶日見不到「中華民國」，總統蔡英文、民進黨政府骨子裡就是搞變相台獨，國民黨立法院副書記長李德維呼籲，熱愛中華民國的公職人員今年不要參加國慶大會。

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李德維表示，國民黨團希望熱愛中華民國的公職人員，今年不要參加在總統府前舉辦活動的「Taiwan National Day」慶典儀式，也希望熱愛中華民國，認同「Republic of China」的好朋友們，在雙十國慶這一天，能夠參加各地縣市政府，包括國民黨14+1的執政縣市政府所舉辦國慶日活動。

李德維說，另一個正名運動將要開始，中華民國國慶日就是10月10日，過去雖然有各種英文名稱來詮釋中華民國國慶日，但是就是沒有民進黨政府所創造出來的「Taiwan National Day」，李德維要告訴民進黨，不要偽台獨，不要盤算如何借殼上市，應該好好認同中華民國。

「我們的國家就是中華民國，英文是『Republic of China』」，國民黨立委賴士葆表示，蔡英文堅持使用「Taiwan National Day」，這不僅僅藍軍有意見，連深綠、台獨教義派也有意見，台獨教義派認為，10月10日是台灣國國慶？為什麼10月10日是「Taiwan National Day」？是怎麼來的？

賴士葆指出，蔡英文、民進黨政府骨子裡就是搞變相台獨，「Taiwan National Day」是自嗨式的，自欺欺人的「台灣國慶日」，連AI辨識系統對「Taiwan National Day」的解釋，都是回答「台灣國慶日」，民進黨政府再怎麼狡辯都沒有用。

賴士葆呼籲，認同中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席在總統府前舉行的國慶活動，這不是中華民國的國慶日，是民進黨變相台獨的國慶日，沒有理由出席這樣的國慶日。

新北市議員林國春表示，中華民國在民進黨執政之下，真是非常悲哀，他代表國民黨總統參選人侯友宜，三問賴清德主席：一，是否認同中華民國《憲法》？二，是否認同中華民國？三，是否站在中華民國的立場，為國家設想？

林國春強調，我們的國慶是中華民國國慶，不是「Taiwan National Day」，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，並再次呼籲賴清德主席，既然要參選中華民國總統，必須公開回應三個問題，並且告訴國人，是否會捍衛中華民國？

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