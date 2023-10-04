力挺馬英九！國民黨團批變相台獨　籲公職人員不出席國慶大會

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李德維說，另一個正名運動將要開始，中華民國國慶日就是10月10日，過去雖然有各種英文名稱來詮釋中華民國國慶日，但是就是沒有民進黨政府所創造出來的「Taiwan National Day」，李德維要告訴民進黨，不要偽台獨，不要盤算如何借殼上市，應該好好認同中華民國。
「我們的國家就是中華民國，英文是『Republic of China』」，國民黨立委賴士葆表示，蔡英文堅持使用「Taiwan National Day」，這不僅僅藍軍有意見，連深綠、台獨教義派也有意見，台獨教義派認為，10月10日是台灣國國慶？為什麼10月10日是「Taiwan National Day」？是怎麼來的？
賴士葆指出，蔡英文、民進黨政府骨子裡就是搞變相台獨，「Taiwan National Day」是自嗨式的，自欺欺人的「台灣國慶日」，連AI辨識系統對「Taiwan National Day」的解釋，都是回答「台灣國慶日」，民進黨政府再怎麼狡辯都沒有用。
賴士葆呼籲，認同中華民國的所有公職人員，應該拒絕出席在總統府前舉行的國慶活動，這不是中華民國的國慶日，是民進黨變相台獨的國慶日，沒有理由出席這樣的國慶日。
新北市議員林國春表示，中華民國在民進黨執政之下，真是非常悲哀，他代表國民黨總統參選人侯友宜，三問賴清德主席：一，是否認同中華民國《憲法》？二，是否認同中華民國？三，是否站在中華民國的立場，為國家設想？
林國春強調，我們的國慶是中華民國國慶，不是「Taiwan National Day」，呼籲民進黨政府懸崖勒馬，並再次呼籲賴清德主席，既然要參選中華民國總統，必須公開回應三個問題，並且告訴國人，是否會捍衛中華民國？