掉進自家設的陷阱？英媒爆共軍潛艦「黃海遇難」 55官兵恐全罹難
中國解放軍093「商級」核動力潛艦在今年8月下旬傳出嚴重事故，在台海發生爆炸意外，艦上全員罹難，雖然當時遭到中國官方強力否認，但有英國媒體再度報導指出，據英國國防情報報告，共軍核動力潛艦「093-417」在今年8月21日，因氧氣供給失敗，在黃海遇難，艦上55人恐全數罹難。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《每日郵報》引述英國國防情報報告報導，共軍核潛艦「093-417」在8月21日於黃海執行任務時，撞上中國在黃海佈下的陷阱，因而受困在中國山東省煙台附近海域，且造成潛艦氧氣系統發生災難性故障，導致55名船員中毒喪命，包括22名軍官、7名軍官學員、9名士官和17名水手，連艦長薛永鵬上校也不幸罹難。據悉，潛艦撞上的陷阱，主要是為了捕英國與美國水下船隻的陷阱。
不過報導指出，目前尚未有國際主流媒體能獨立核實中國潛艦失事的消息，北京方面也否認與該事件相關的公開臆測，稱其「完全錯誤」。而我國防部則指出，目前流傳的訊息僅來自社群媒體，沒有其他官方說法能夠證實。《每日郵報》為此聯繫英國皇家海軍，但官方人士拒絕對此事發表評論。
報導後續補充，093型潛艦是中國研製的攻擊型核潛艦，用來代替老舊的091型核潛艦。093型潛艦服役近15年，艦艇長度為351英尺（約107公尺），配備魚雷，以其較低的噪音而聞名，是中國較現代化的潛艇之一。
過去在2000年8月時也曾發生過核潛艦意外，當時一艘俄羅斯核潛艦在水下爆炸，造成118名官兵死亡，但克里姆林宮否認報導，並拒絕英國及挪威的援助，成為史上最嚴重的潛水艇災難。