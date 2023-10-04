台鐵遭爆要鐵道博物館「割地」償債！文化部、鐵道局澄清

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洪致文說，鐵道博物館的藍圖計劃，是否為了彌補台鐵永無止境的償債基金債務而自我閹割，縮小規模，甚至文資的保存如何有完整的脈絡與場域精神，都有賴於政府英明的決策，以及文化部是否能夠站在對的角色堅持與支持，一棒接一棒的延續。
立法院教育及文化委員會今天邀請文化部長史哲列席報告業務概況，並備質詢。立委黃國書質詢時提到此事，鐵博預計2027年全區開放要開館，交通部卻因為台鐵要轉型公司化，設置條例有提到其經營的資產要由交通部設立基金處理原機構既存的短期債務，而台鐵債務有1700多億，為了還債「把腦筋動到我們這裡」，有意拿回部分鐵博用地，讓交通部做商業開發，請問鐵博哪一個部分和區塊可以給交通部做商業使用的？
史哲回應，交通部在整個台鐵公司化的整合過程中，和文化部磋商從來沒有出現過所謂的哪一個部分要進行商業開發的事項，「從來沒有這個議題」，這一定要先講清楚，並不是說有這個議題大家如何面對，是根本沒有這個議題。
史哲說，文化部和交通部關於鐵博的討論事項中，從來沒有商業開發的事項，只出現過容積移轉法源的討論，文資法對於私有的古蹟歷史建築是有容積移轉的法源，但現在台北機廠是公有土地，所以並不適用文資法的私有建築的容積法，所以交通部希望在公司化過程取得這樣的法源。
黃國書表示，希望確立方向、用容積移轉的方式來解決鐵博土地利用的問題，因為文化部跟台鐵的合約到2026年，每年都要付3億的租金，若2026年期限到了台鐵說土地是他們的，只是交給文化部代管，合約到期不續約、要收回土地，相關計畫沒談成，沒辦法協助交通部清償台鐵債務，到最後他們就會出此下策，希望事情可以儘快塵埃落定，文化部要解決爭議。
史哲說，國家的政策是跨部會的共同遵守，不是某一個部會自己的事項，文化資產也是整個政府都要遵守，鐵道博物館是國家的公建計畫，這也是各部會要遵守的，希望全民可以放心。
交通部鐵道局回應，台北機廠經文化部指定全區為國定古蹟，並規劃於2027年與交通部共同成立行政法人，交通部鐵道局作為未來土地管理機關，充分尊重，並期待攜手合作，共思開創鐵道博物館園區新局，發揮最大效益，並無出售土地之規劃。對於文化部就全區現地的規劃使用及商業營運，如有需新增建築容積需求，鐵道局亦將配合留設，以創造雙贏。
鐵道局表示，將於明年1月1日起成立「台鐵局撥入資產及債務管理基金」，並承接台鐵償債資產（包含台北機廠），進行有效之使用收益，以達成償債任務。
為創造多元活化開發及處分方式，提升資產收益，鐵道局規劃修正國營台灣鐵路股份有限公司設置條例第10條規定，排除償債基金資產的活化處分限制。另比照文化資產保存法第41條規定，得辦理古蹟土地的容積移轉，以期透過地方政府容積銀行機制，維護土地開發權益，因此台北機廠將以容積移轉方式辦理，並無出售土地的相關規劃。