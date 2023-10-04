有朋遠方來超樂乎 修平姐妹校日星城師生參訪交流

我是廣告 請繼續往下閱讀
修平科大應日系黃義銓主任表示，日本姐妹校星城大學是由盧副校長帶領，師生一行7人於9月下旬來到修平參訪、並進行文化交流。為使兩校學生充分運用所學語言溝通交流，活動採分組方式進行，除了安排座談討論會議，讓各小組成員相互導覽，介紹所居住城市的特色與文化外，也不忘迎合年輕人的喜好，安排至台中著名觀光景點「一中商圈」淘寶巡禮，體驗台中在地美食以及夜市生活的豐富多元魅力。
此外，透過星城大學盧聰明副校長引薦，6名交流團成員與修平科大應日系師生聯袂參訪西川淑敏日本舞踊教室，藉此機會認識歷史悠久的日本傳統藝術，體驗西川流日本舞踊的歡樂律動，以及學習日式浴衣的美姿美儀，經由專業人員解說，讓所有參與人員留下深刻印象，直呼「長知識了！大豐收！太超值啦！」。
修平科大應日系黃義銓主任表示，日本星城大學成立於2002年，目前設有「經營學部」與「醫療保健學部」兩個學院和一個碩士研究所，在日本中部地區60多所私立大學中排名前五，是一所相當注重培育國際人才的優質學校。為此，黃主任除了鼓勵修平學生積極爭取前往星城大學進行短期研修、一年交換留學及雙聯學制外，更竭力促成雙方更多互動交流機會，以期延伸年輕學子學習觸角，增進國際交流能力、拓展國際視野。