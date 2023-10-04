Netflix漲不停！傳聞好萊塢罷工平息後再漲一波 美加先漲起
看串流平台可能要支付越來越多的費用了！根據外媒的的報導，Netflix有可能會在好萊塢罷工行動結束後的的幾個月內提高訂閱費用，據傳會先從美國和加拿大率先漲起，但詳細的漲價內容都還沒有進一步的消息，該漲價訊息尚未獲得官方回應，至於何時會漲到台灣，目前也還不確定。
記者周淑萍/綜合報導
Netflix再傳出要漲價，根據《華爾街日報》的報導，好萊塢罷工已經數月，Netflix似乎想趁罷工事件結束後，等待有新節目產出後就立即調整訂閱價價格，美國、加拿大會是首波調漲地區。關於漲價更近一步的細節，目前都還沒有答案，Netflix針對此一傳聞則不給予回應。
Netflix從去年就開始暖身要來開鍘「寄生帳號」，先是有「轉移使用者」功能，接著又有「管理存取權與裝置」，一步步替共享帳號鋪路，今年全球包含台灣5月開始偵測裝置上網的IP位址、裝置識別碼來判別是否為主帳戶持有人或是同住家人，讓原本「高級方案」的用戶都大受影響，而此舉也讓Netflix的訂閱用戶增加，根據Netflix在第二季度財報顯示，全球總訂戶數增加8%，以美國跟加拿大增加最多，在4月至6月就增加了117萬新會員。