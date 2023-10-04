小犬襲台更要防蚊！颱風經過怕「登革熱變更兇」　專家教自保作法

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此2個案於潛伏期間分別有台南市及新北市八里筍園活動史。內湖區及萬華區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。
北市衛生局表示，今（2023）年截至10月2日，北市累計49例登革熱確定病例，其中境外移入31例，本土病例18例，分佈於9個行政區，含文山區5例，北投區及中山區各3例，萬華區2例、內湖區、松山區、南港區、大同區及士林區各1例。
對於小犬颱風的影響，北市衛生局強調，各地降雨增加，民眾要加強病媒蚊孳生源清除，居家鄰近若有堆置的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆，及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，颱風過後應加強環境巡檢，將積水清除、容器減量。
對於雙十連續假期，北市衛生局也提醒，民眾外出活動或旅遊務必做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲及皮膚裸露部位要塗抹政府機關核可的防蚊液，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。
🟡防治登革熱注意事項
📍經常巡查家戶內外是否有積水容器。
📍儲水容器應每週至少刷洗容器壁1次 。
📍容器不用時請倒置或清除 。
📍戶外活動做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可、含有效成分的防蚊藥劑 。
📍如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。