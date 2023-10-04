桃YouBike前60分鐘免費達67萬人次 今年12月將推2.0導入電輔車
桃園自105年起推廣公共自行車租賃服務，至今（112）年8月底共417站點、10,345輛自行車上線，累計使用人次突破7,200萬。桃園市長張善政今（4）日上午主持市政會議，聽取交通局「幸福里程30公里規劃-公共自行車執行成果」專題報告後表示，為持續推廣民眾使用低污染、低耗能的公共自行車作為交通運具，市府自今年4月1日起推出「YouBike前60分鐘免費」政策，累計高達67萬人次受惠，未來將接續升級為「YouBike2.0」系統，並導入電動輔助自行車，盼讓民眾通學、通勤及休閒更便利。
記者李春台／桃園報導
張善政指出，目前交通局已完成公共自行車新系統升級招標作業，桃園市公共自行車將於今年底陸續升級為「YouBike2.0」系統，並將投入電動輔助自行車車款供民眾租借，後續將以現有場站優先辦理拆轉作業，提供民眾更加完善的公共自行車租賃系統。
交通局表示，為改善過往公共自行車使用時間集中在前20分鐘、假日使用率及平均周轉率較低的問題，市府交通局於今年4月1日起推動不限次數、不限卡種的「YouBike前60分鐘免費」政策，觀旅局也搭配推出15條暢遊桃園小旅行玩法，讓民眾假日騎乘出遊，自在享受低碳綠色遊程。
交通局說明，今年5至8月YouBike整體平均總騎乘使用次數提升33%，效益大幅提高，其中騎乘時間介於30至60分鐘的使用人次也持續增加，由5.9%增加至8.5%，增加約4萬人次。此外，市府更舉辦公共自行車公民參與工作坊，實際接觸使用者，傾聽民眾的回饋。
交通局指出，YouBike2.0系統標案已於9月決標，預計12月底開始辦理拆轉作業，同時將納入電動輔助自行車車款。因1.0與2.0系統不相容，故採分區之半半拆轉方式，每一場站將同時有1.0及2.0系統，增加民眾租借使用的便利性，並以1.5年內完成桃園市417站全數升級為目標，希望持續精進服務品質，預計周轉率將再上升。