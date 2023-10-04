綠譏「台中馬文君」卡國防動員網軍　江啟臣團隊控為選舉潑髒水

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝志忠說，日前他揭露江啟臣因國防部將潛艦預算列為機密而提案凍結預算，江啟臣的提案書內容很清楚指出「僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義。」國防部將相關資訊列為機密會議討論，江啟臣還以機密不公開為由凍結預算，不是笨就是壞。
對於江啟臣說，藍綠立委共同提案凍結「新式高教機」預算1億元，難道民進黨立委蔡適應、羅致政、趙天麟也是阻撓國防發展嗎？謝志忠說，翻開提案書，有哪一個立委像江啟臣一樣，是因為沒有將機密公開而凍結預算？為反而反、為卡而卡，還要拖其他人下水，是連提案書寫了什麼都忘記嗎？
謝志忠表示，自從昨天他揭露江啟臣卡國防，就有網軍到粉專出征，這些人共同特徵就是曾分享新北市政府的新興菸品宣導影片。侯友宜和江啟臣聯手用網軍攻擊，只是在替自己壯膽，且和馬文君一樣，關鍵部份仍然沒有說明。
南投縣議員蔡銘軒也表示：「立法院內到底還有多少『馬文君們』？不是把機敏資料抄錄帶走，就是只因為進度列為機密就提案凍結，難怪台灣國防自主的路那麼艱辛。把錯的人送進立法院不只是地方建設落後，連我們安身立命的家園都有可能被賣掉。」
江啟臣服務處發言人王昱翔指出，行政院長陳建仁昨天公開表示「立委審查預算是法定職責」、國防部長邱國正也公開說明「潛艦國造計畫是公開預算」，所有預算都是人民辛苦的納稅錢，必須嚴格審查不容濫用，國防安全更要確實監督，確保預算花在刀口上，這是憲法明定，更是立法委員的職責，綠營不必為了選舉就造謠抹黑潑髒水！
王昱翔並挖苦謝志忠，民意代表要廣納民意，不要看到不同意見就把人家當網軍，若心中只有黨派沒有國家，忘了是非和誠信的基本價值，不僅枉為民代更對不起選民！