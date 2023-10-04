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綠譏「台中馬文君」卡國防動員網軍　江啟臣團隊控為選舉潑髒水

▲台中市議員謝志忠（右）指江啟臣刻意模糊焦點，所有立委只他以「國防機密未公開」為由凍結預算。（圖／謝志忠提供，2023.10.04）
▲台中市議員謝志忠（右）指江啟臣刻意模糊焦點，所有立委只他以「國防機密未公開」為由凍結預算。（圖／謝志忠提供，2023.10.04）

記者顏幸如／台中報導

台中市議員謝志忠日前揭露國民黨立委江啟臣因潛艦預算被列為機密、因此提案凍結，是「馬文君2.0」，江啟臣則指其他綠營委員也曾凍結國防部預算。謝志忠今與馬文君競選對手蔡銘軒再開記者會，批評江和馬一樣不敢面對，還派網軍到謝志忠粉專出征；江啟臣團隊則回擊綠營，為了選舉造謠抹黑潑髒水。

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下屆立委選舉，代表民進黨挑戰國民黨江啟臣的台中市議員謝志忠、挑戰馬文君的南投縣議員蔡銘軒，今（4）日連袂開記者會，指控江啟臣對於相關指控不只惱羞成怒，還動員網軍來壯膽。

謝志忠說，日前他揭露江啟臣因國防部將潛艦預算列為機密而提案凍結預算，江啟臣的提案書內容很清楚指出「僅於國會之機密會議中揭露，是否符合預算公開透明原則，不無疑義。」國防部將相關資訊列為機密會議討論，江啟臣還以機密不公開為由凍結預算，不是笨就是壞。

▲台中市議員謝志忠（右）、南投縣議員蔡銘軒，指控江啟臣是「台中馬文君」對於相關指控不只惱羞成怒，還動員網軍來壯膽。（圖／謝志忠提供，2023.10.04）
▲台中市議員謝志忠（右）、南投縣議員蔡銘軒，指控江啟臣是「台中馬文君」對於相關指控不只惱羞成怒，還動員網軍來壯膽。（圖／謝志忠提供，2023.10.04）
對於江啟臣說，藍綠立委共同提案凍結「新式高教機」預算1億元，難道民進黨立委蔡適應、羅致政、趙天麟也是阻撓國防發展嗎？謝志忠說，翻開提案書，有哪一個立委像江啟臣一樣，是因為沒有將機密公開而凍結預算？為反而反、為卡而卡，還要拖其他人下水，是連提案書寫了什麼都忘記嗎？

謝志忠表示，自從昨天他揭露江啟臣卡國防，就有網軍到粉專出征，這些人共同特徵就是曾分享新北市政府的新興菸品宣導影片。侯友宜和江啟臣聯手用網軍攻擊，只是在替自己壯膽，且和馬文君一樣，關鍵部份仍然沒有說明。

南投縣議員蔡銘軒也表示：「立法院內到底還有多少『馬文君們』？不是把機敏資料抄錄帶走，就是只因為進度列為機密就提案凍結，難怪台灣國防自主的路那麼艱辛。把錯的人送進立法院不只是地方建設落後，連我們安身立命的家園都有可能被賣掉。」

江啟臣服務處發言人王昱翔指出，行政院長陳建仁昨天公開表示「立委審查預算是法定職責」、國防部長邱國正也公開說明「潛艦國造計畫是公開預算」，所有預算都是人民辛苦的納稅錢，必須嚴格審查不容濫用，國防安全更要確實監督，確保預算花在刀口上，這是憲法明定，更是立法委員的職責，綠營不必為了選舉就造謠抹黑潑髒水！

王昱翔並挖苦謝志忠，民意代表要廣納民意，不要看到不同意見就把人家當網軍，若心中只有黨派沒有國家，忘了是非和誠信的基本價值，不僅枉為民代更對不起選民！

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