中華職棒／安芝儇韓國女神重磅加盟！台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS

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「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」正如火如荼進行當中，從新秀複賽脫穎而出的選手，將自11月6日起展開為期三周的專屬培訓，針對課程內容的安排，除了導入演藝資源，更引進韓式應援的系統化訓練，而不僅於此，為了讓由全素人組成的WING STARS在技術和心理都能持續精進，台鋼集團亦希望持續借重安芝儇在應援及擔任啦啦隊長的經驗與正能量，靠著多次的磋商、展現十足的合作誠意，並由集團代表率隊飛往韓國簽約，終於成功延攬安芝儇加盟WING STARS，期待未來一同在台灣職業運動場、甚至演藝圈發光發熱。
從高中開始投入啦啦隊應援的安芝儇，雖然靠著出色的舞蹈實力、姣好的外貌與身材以及親和力，擁有跨越國際的超高人氣，也不乏他國的合作邀約，但即使如此，安芝儇也在去年遇到瓶頸，而在天時地利人和所交織出的緣分下，決定勇敢擁抱人生轉捩點，將事業版圖跨足至台灣，在得知2019年為她接捕開球的選手王溢正也在今年轉隊至台鋼雄鷹時，也直嘆命運的安排真的太奇妙；而生涯中從未穿過綠色球衣的安芝儇，在收到台鋼集團贈送的台鋼雄鷹客場球衣時也情不自禁的驚呼「超喜歡」！
安芝儇曾來台灣演出及旅遊，對台灣的人情味與美食印象深刻，最喜歡的食物是料好實在的個人小火鍋，雖然尚未造訪過高雄，不過因為韓國職棒隊伍會到高雄春訓，所以知道這個位於熱情南台灣的海港城市，非常期待能與WING STARS的隊友們一起，在台灣的球場與球迷朋友見面。
安芝儇也表示，11月的WING STARS專屬培訓已經有初步的想法，將與韓國啦啦隊朋友們一起打造包含啦啦隊技巧與K-POP在內的扎實課程，希望能協助隊友們更快進入應援狀態，讓WING STARS的初登板就能攫取大眾目光。
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安芝儇안지현小檔案
身高：169cm
體重：53kg
現職：水源FC 職業足球隊啦啦隊
友利信用卡職業排球隊啦啦隊
現代建設職業排球隊啦啦隊
經歷：樂天巨人職業棒球隊啦啦隊
耐克森英雄職業棒球隊啦啦隊
KCG職業籃球隊啦啦隊
三星職業籃球隊啦啦隊