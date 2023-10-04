2024總統大選倒數！工鬥提勞工7大訴求：解決低薪、增7天國定假日

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新高市產業總工會理事長何政家表示，工鬥第一個訴求，就是「低薪問題要解決」，台灣勞工的低薪問題，已經嚴重到變成國安問題了，依據主計總處統計，台灣的平均每人GDP從2000年到2022年，成長率高達119.5%，但是這22年間，台灣勞工的實質總薪資，成長率只有9.8%，經濟成長根本沒有回饋到勞工身上。同時，明年基本工資月薪雖然會調到27,470元，但距離蔡英文總統夢想的年輕人起薪3萬元，還有一段差距，等於這個承諾跳票，呼籲基本工資應達3萬元、伙食津貼調至3,600元、加班費率要提高。
消防員工作權益促進會顧問朱智宇表示，屏東明揚大火案，加上10年來43名消防員殉職，都突顯我國消防員長年不受《職安法》保障，因而毫無職災／職業病認定機制，亦無所謂裁罰管道改善職安環境，因此消權會主張將消防員納入《職安法》保障，雇主工安過失致人於死，應負刑責；另外也希望開放公務員組工會，這幾年來諸如警消面臨殉職死亡、公務員面臨過勞與業務濫用，爭取權益卻因無工會保障遭受打壓，第一線基層要組工會「參與政策規劃、監督規劃落實」，別再由政府單方面的決定公務員的命運。
新海瓦斯工會理事長黃文鴻提到國定假日議題，在今年上半年包括民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都有立委提案增加國定假日，台灣的長工時必須改變，已經是朝野共同關心事項，工鬥要求推動修法再重新增加7天國定假日，也希望各總統參選人回應。
雲林縣產業總工會理事洪温章指出，蔡英文與工鬥會面時，曾經承諾「降低工會組織門檻」，時至今日，卻根本是跳票，在今年3月9，仍能看到由醫事人員組成的「台灣醫療工會聯合會」召開記者會，抗議主管機關不讓他們登記成立，政府也沒有積極處理。呼籲現今總統參選人承諾會推動修改《工會法》11條的30人組織門檻下降為10人。
台灣國際勞工協會研究員陳容柔表示，長期以來，台灣政府不正視長照制度是人民的基本需求，也不重視照顧者勞動條件，看護移工長期處於奴工處境。協會主張，逐步廢除家庭聘僱一對一24小時在宅外籍看護的制度，規劃移工全數轉由與政府簽訂行政契約提供長照服務的長照服務機構聘僱，以多對多的協作方式提供長照服務，並持續改善所有長照人員勞動條件。
其於訴求還包括因應勞保改革設立基礎年金、新制退休金雇提高至12%、舊制退休金最高基數提至50；增加雇主職災保險費率，保障職災勞工等等。
工傷協會專員劉念雲表示，針對工鬥團體提出的7大訴求，希望各總統參選人不要又已讀不回，將把相關訴求論述，直接寄到各總統參選人的競選總部及所屬政黨，希望能儘快得到明確回應，若持續不理不回，或者是只顧選舉不顧勞工，那就準備迎接勞工的憤怒與行動，「訴求不回，抗爭到底！」