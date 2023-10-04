金鐘58／鍾欣凌怨《婆婆》劇組只給3餐 維持91公斤自豪這「3高」
鍾欣凌、楊貴媚、嚴藝文主持的實境節目《老少女奇遇記》，今年入圍第58屆電視金鐘獎「益智及實境節目獎」及「益智及實境節目主持人獎」2獎，還開心宣布第二季將前進日本。今（4）日舉辦入圍茶敘，鍾欣凌今年擔任金鐘獎戲劇類典禮主持人，先前放話不減肥的她，今笑說自己有在盡量維持體重在91公斤，還抱怨現拍《我的婆婆怎麼那麼可愛》只給吃三餐「早餐、中餐、晚餐」。她努力戒宵夜，但惡毒的二寶則會故意誘惑她進食。之前就有高血壓的鍾欣凌，被關心近況，竟開心笑說：「血壓部分也跟體重一樣，偏高！」還自豪自己有3高，「高分貝、高年級、高血壓」！全場笑翻。
記者黃盈容／台北報導
楊貴媚去年以《阮3个》獲獎，今年因節目也入圍，身為製作人的她自然多份緊張，至於她能否連莊，楊貴媚直呼：「對她們太有信心！」今3人被拱金鐘戰袍露事業線，楊貴媚表示，「我們事業線都這麼清楚了。」鍾欣凌則說：「我是Ok啊！」嚴藝文雖瘦了5、6公斤，但要她露個背，她都害羞。
《老少女奇遇記》入圍2獎，今更開心宣布第二季將前進日本，單身的嚴藝文被慫恿來場異地戀，她語出驚人：「我沒有打算長久的關係！」但又趕緊否認自己曾有一夜情。
3人出發前將上日文課惡補，鍾欣凌要嚴藝文把握機會，先教她「一起」、「摩鐵」的日文，並說：「日本中年男生蠻有味道！」嚴藝文反駁，「我有說我要中年的嗎」，暗示自己鮮肉也OK。還因她害怕坐飛機，大家建議可搭郵輪過去日本，有帥哥、還有房間，鍾欣凌瞬間歪樓，「整個8天旅程都沒下郵輪，下船還腿軟」，3位熟女瞬間嗨翻，笑到不行，楊貴媚趕緊道歉，「對不起！我們是有氣質的節目」。
楊貴媚也表示，節目將出外景去日本4趟，本季預算比第一季高，「不到一倍，錢能做的事都是小事，最重要的是安全」。