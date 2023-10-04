吳奇隆情史坎坷！交往女神徐若瑄沒結果 二婚情定小17歲劉詩詩
藝人吳奇隆以團體「小虎隊」出道，在唱片、戲劇方面都有亮眼成績，長相帥氣的他感情經歷豐富，剛出道時曾和女神徐若瑄交往過，還與大陸女星馬雅舒有過一段婚姻，最後情定小17歲劉詩詩，兩人育有一子，婚後幸福美滿。
記者薛羽彤／綜合報導
吳奇隆出道後緋聞不斷，18歲時就與「少女隊」的徐若瑄交往，郎才女貌的組合，羨煞不少人，礙於未來的考量和家人的反對，這對小情侶還未浮上檯面就悄然了結。之後吳奇隆和楊采妮傳出緋聞，但雙方始終都沒有承認在一起過。接著，1999年吳奇隆拍攝《還我情心》，認識了蔡少芬，兩人家庭背景相同，都必須負擔家中的債務，忙碌的工作和個性的不同，最終澆熄了愛情的火花，在一起3年便分開。
2006年吳奇隆與大陸女星馬雅舒結婚，然而這段婚姻僅維持3年就離婚，2009年大陸狗仔拍到馬雅舒在劇組，和一位外國帥哥相處三天三夜，據馬雅舒劇組工作人員及吳奇隆身邊朋友證實，兩人離婚是因為馬雅舒多次婚外情，吳奇隆忍無可忍才提出離婚，而馬雅舒最後也和這位外國人結婚。
2011年吳奇隆拍攝夯劇《步步驚心》搭檔小17歲的劉詩詩，兩人假戲真做，曖昧情傳得沸沸揚揚，2013年吳奇隆親自發文認愛「我們很珍惜這份得之不易的感情」，2015年兩人宣布結婚，4年後兒子出生吳奇隆升格當爸，男神終於找到歸屬，一家三口生活幸福美滿。