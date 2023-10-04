小犬颱風來襲！雙十連假連6機率揭曉 彭啟明：這狀況才有機會
小犬颱風（國際命名：Koinu）來勢洶洶，中央氣象署預估小犬颱風中心位置將在明（5）天上午在台東以南至恆春一帶登陸。不少人關心有沒有可能明後兩天停班停課，讓雙十4天連假變6天？氣象專家彭啟明分析，「目前看來機會似乎沒有那麼高，但還是要看災情而定」。
記者徐銘穗/綜合報導
小犬颱風目前（4日13時）的中心位置在鵝鑾鼻的東方約210公里之海面上，以每小時10公里速度，向西進行。彭啟明稍早在《yahoo!tv 》直播中表示，小犬颱風結構相當紮實，呈現「北窄南厚」，平均暴風半徑250公里，氣象署預估明（5）早登陸，但目前各地風雨已十分猛烈。
彭啟明指出，目前最大風勢在蘭嶼，出現12級強陣風，西半部沿海颳起10級強陣風，而宣布遠距上課的「最高學府」文化大學中午時許更颳起11級強風。彭啟明提醒，陣風到10級已是停班停課標準，直言昨晚宣布遠距上課的文化大學有先見之明。
至於眾人關心明後兩天是否有機會停班停課，讓雙十4天連假變6天連假？氣象專家彭啟明分析，「目前看來機會似乎沒有那麼高，但還是要看災情而定」。
彭啟明指出，小犬颱風今明兩天對台灣影響最劇，一直到周五下半天才會緩和，預估周五解除陸上颱風警報，周六解除海上颱風警報，但此部分變動大，仍要觀察颱風後續發展與動態。