小犬颱風路徑閃過護國神山！氣象署：地形影響小、中心登陸機率高
中度颱風「小犬」（國際命名：KOINU）路徑持續向台灣陸地逼近，暴風圈今（4）日上午已經接觸到陸地，截至今日中午，整體路徑又稍微南偏。中央氣象署預報中心副主任黃椿喜指出，目前研判小犬颱風中心登陸台灣陸地機率還是比較高，但也不排除不登陸、中心從巴士海峽通過。至於颱風接近陸地時會不會與地形產生交互作用，進而拉長影響時間？黃椿喜強調，小犬颱風主要是撲向地形較低的南台灣，預估不會和地形產生太大的交互影響，或是在台灣東方海面「滯留打轉」的情況，現階段還是以關注颱風路徑動態為主。
記者張志浩/綜合報導
黃椿喜表示，許多颱風在靠近陸地時，颱風中心會在近海出現打轉的情況，會有上述狀況的颱風，路徑主要都是較偏北（下圖路線2、路線3）。這是因為颱風環流撞向地勢較高的中央山脈時，除了讓颱風結構被破壞，逆時鐘旋轉的颱風也會因碰到阻礙出現往南偏移的分量。而這次小犬颱風稍微不同，移動路徑研判會通過地勢較低的恆春半島或台東南端（下圖路線4），反而繞過了高山阻擋，不僅對結構破壞影響小，預估應該不會出現到了近海打轉這樣的情況。
至於後續路徑和強度方面，黃椿喜說，從昨（3）日到今日為止，小犬颱風有出現偏北或結構重整的情況，但這些都只是短暫性環境因素導致的現象。目前大方向來看，在太平洋高壓和台灣西北側高壓的導引之下，幾乎確定小犬颱風會一路向西。
不過黃椿喜也說，小犬颱風行目前進到台灣東部海面，現階段該海域垂直風切大，不適合颱風繼續發展，因此研判強度應該不會再增強。但小犬颱風在中心登陸台灣前也不會有快速減弱的情況，預估要等到明日上午中心登陸之後才會有比較明顯的強度變化。仍要提醒東半部和南部山區要留意大豪雨等級以上的降雨，各地風力也逐漸增強，務必做好防颱準備。