登革熱疫情預期11月達高峰　陳其邁召開專家會議

高雄市召開登革熱專家會議，與會專家有國立高雄大學教授白秀華、國立成功大學教授柯乃熒、高雄長庚紀念醫院教授林孟志、市立民生醫院副院長張科、國家衛生研究院劉韋良博士及疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆等，基於近期國際疫情及台南市疫情趨勢綜合研判本市登革熱疫情將進入快速升溫期往後幾週登革熱確診案發生率將快速上升，疫情呈現多點散發且社區群聚感染，並對此提出因應對策：民生醫院擴充實驗室檢驗量能、增援專業國軍化學防治人力、加強快速動員社區環境整頓，及「噴藥滅蚊生物檢定」監測噴藥品質；高市登革熱防疫及緊急噴藥工作均按專家建議方向落實執行。
記者蔡佳宏／高雄報導
市長陳其邁特別關心噴藥人員個人防護裝備，要求執行化學防治人員皆要落實工安，如：防毒面罩、N95及活性碳口罩、護目鏡等，要求衛生局、環保局及勞工局依法要求確實做到位。白秀華教授強調：高雄市噴藥滅蚊精準，有生物檢定科學數據，但要特別加強風險溝通；也提醒「有效噴藥」針對成蚊、加強「孳生源清除」針對幼蟲，都是缺一不可的關鍵。國立成功大學教授柯乃熒與民生醫院副院長張科都評估也認為目前高雄市的防疫策略應持續執行，確保除蚊務盡。疾管署高屏管制中心前主任劉碧隆說明評估高雄市目前尚未見疫情「回燒」，顯示已解除疫情管制的群聚社區病媒蚊數量極少，是有效的防治成果；也建議對於噴藥滅蚊生物檢定監測成果應除了病媒蚊「擊昏率」以外、也應留意病媒蚊「致死率」，降低抗藥性發生風險。與會專家一致對於當前高雄市登革熱防治工作包含「噴藥技術」、「環境用藥稀釋」以及「生物檢定」等專業議題表達肯定與支持。
專家會議總結時，陳其邁除了表達對於國軍弟兄姊妹全力支援的感謝外，更再度強調風險溝通的重要，所有防疫相關資訊必須公開完整向防疫團隊或民眾說明，讓市民朋友了解清晰。