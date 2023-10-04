台北市議會開議　盤點休會市政議題基泰大直眾所矚目

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在休會期間，蔣萬安也進行2度出訪，除赴上海參加雙城論壇以及赴南韓首爾參加世界城市高峰會。然而在雙城論壇期間，共機仍舊持續擾台，也引來民進黨團的批評，認為蔣萬安並未妥善地幫台灣人發生，放任文攻武嚇；至於訪南韓期間，雖然外界評價是一次成功的出訪，但由於出訪前未邀市議員跟團出訪，與首爾簽訂的MOU的相關議題也有可能躍上檯面。
此外，台北大巨蛋預定年底啟用，但至今消防安檢目前仍未通過；而前朝柯市府留下的北流1.9億墊付案，蔣市府拍板由市府先行墊付，也需要經過議會審議通過。另外，9月28日蔣市府也宣布希望明年度提高敬師金由600元提升至2000元，相關預算也須經過議會。
除了北流賠償款之外，還有北藝也留有2.36億的賠償款未解決，更有民進黨議員開記者會踢爆，台北市府根本不須賠償這筆款項，如何解決也成為市府難題，更是預算上的焦點之一。此外，台北市人口自5月起就回升至250萬人以上，按規定要有第三位副市長，但蔣萬安至今都仍未公布，以及進口蛋流向、近日開打的公費疫苗等，也將成為話題之一。
除了市政議題之外，2024總統大選出了擔任過8年市長的柯文哲，而柯文哲的兩岸論述基調、以及所謂「聯合政府」的構想，都出自北市帶給他的經驗，蔣市府上任之初，也有多項議題與柯市府不同調，諸如教育基金、悠遊卡興櫃案等，總統大選與市政議題連結是可以預期的。
此外，因為新北市長侯友宜請了113天的長假參選，超越前高雄市長韓國瑜，更避開新北市議會新會期的總質詢，蔣萬安立場也挺侯、上周也才與國民黨小雞拍宣傳照、更與侯友宜密談選舉事宜，勢必侯友宜的相關議題，預料也會在市議會「此起彼落」。