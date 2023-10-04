北市只剩高端疫苗能打？9旬翁無奈陳情 游淑慧：應保障選擇權利
秋冬季為流行性感冒流行期間，今年公費流感疫苗，已於10月2日起分2階段施打，其中有不少民眾對「高端流感疫苗」有疑慮，部分縣市也要求接種單位應公開揭示接種廠牌供民眾選擇，不過國民黨台北市議員游淑慧今（4）日就指稱，一名年近90歲的老伯伯向她陳情，詢問北市是否只有高端疫苗可以打，甚至有診所不願在電話中告知廠牌，讓游淑慧恩此呼籲，北市衛生局應透明資訊「讓家長和長輩有選擇的權利」。
記者林莞茜／綜合報導
游淑慧今日在臉書上，以「高端，讓人無奈的選擇？」為題發文指出，昨天下午一位近90歲的老伯伯打來辦公室陳情，說他準備去打流感疫苗，但問了七、八間診所，結果得到的答覆都「只剩高端可以打」，甚至有的診所電話中不願意講，表示要到現場才告知。
游淑慧認為，老伯伯90歲，出門一趟並不是那麼方便，折騰了半天還是沒有順利打到疫苗，心情很沮喪，打來問「台北市是不是只有高端疫苗可以打？不是政府所說的只有採購10%的高端嗎？」，後來，游淑慧辦公室同仁也一起出動幫忙打電話給診所詢問，再問了七、八間也都只剩高端，就算有剩下一點國光的，也早都被預約完了，還有診所口氣不佳地說「有什麼就打什麼，政府公費的不能挑。」
對此，游淑慧氣問「中央是要『扶貧』高端嗎？自己硬要採購也罷，這次還要地方政府也吞下去35%的費用。」，游淑慧也說「施打疫苗是個人健康權，為什麼不能透明資訊、疫苗充足讓家長和長輩有選擇的權利？
游淑慧向北市衛生局呼籲，既然不少民眾對高端疫苗存有疑慮，應該要跟著台中市的方式，讓民眾有知和選擇的權力。