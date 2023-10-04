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高嘉瑜喊話吳欣岱不要分裂保送國民黨　李彥秀批聽黨意不聽民意

▲郭國文替高嘉瑜站台，強調高在國會表決不曾跑票，此外在地方付出許多努力，籲請支持者放下情緒、冷靜思考。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.04）
▲郭國文替高嘉瑜站台，強調高在國會表決不曾跑票，此外在地方付出許多努力，籲請支持者放下情緒、冷靜思考。（圖／記者陳威叡攝，2023.10.04）

記者邱新博／台北報導

民進黨立委高嘉瑜今於立法院舉行記者會，並公布民進黨總統參選人賴清德的助選錄音、立委郭國文、蔡易餘也現身力挺。高嘉瑜也在記者會中表示，吳欣岱參選就是保送國民黨，並喊話吳欣岱接受整合民調。對此，國民黨港湖區立委參選人李彥秀批評，高嘉瑜要提升支持率應該是靠攏選民而非靠黨，「聽黨意而不聽民意，非常遺憾。」

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高嘉瑜在記者會時公布賴清德力挺的國、台語雙聲到音檔，出席的郭國文與蔡易餘也幫高嘉瑜說話，除了細數高嘉瑜政績，也喊話吳欣岱如果真的是為了台灣，就請顧全大局；高也說，吳欣岱不該為了謀求下屆議員好選的一己私益，就斷送台灣國會綠營過半，拱手把立院送給國民黨，讓賴清德以後難推法案又難做事。

對此，李彥秀表示，高嘉瑜想要提升支持率，應該是要靠攏選民，而不是靠攏民進黨。但很遺憾的是，今天高嘉瑜開記者會，居然找了台南和嘉義的民進黨立委來幫他助陣，沒有找台北市的立委，也沒有港湖區的民；甚至高嘉瑜找的其中一位，還是新潮流要角，「根本就是為選情，不惜靠攏新潮流、靠攏黑金腐敗。」

李彥秀說，郭國文還洋洋灑灑稱讚高嘉瑜過去四年在立法院的投票紀錄，一票都沒跑過。勞基法修惡沒跑、萊豬沒跑、外役監條例沒跑，高嘉瑜都選擇和黨站在一起，而不是人民。讓人驚覺這位「民進黨的良心」，居然被新潮流認證是嘴巴說一套、實際做另一套，聽黨意不顧民意，非常遺憾。

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