遭指「抹黑最大網軍頭」！曾銘宗動怒開嗆 揚言提告民進黨發言人
臉書農業粉絲專頁「Linbay好油」版主林裕紘，日前聲稱遭到死亡威脅，檢警調查後，發現是由具國民黨政策會背景的許哲賓涉案，許也供稱是遭林指示，全案竟是「自導自演」，民進黨發言人張志豪今（4）日批國民黨政策會執行長曾銘宗為「抹黑產業鏈最大的網軍頭」，對此，曾銘宗稱已澄清，嗆「真是莫名其妙！」，並揚言若再繼續亂扯、抹黑，明天一定就提告。
記者林莞茜／綜合報導
「Linbay好油」林裕紘遭恐嚇自導自演案，協助此案的許哲賓，曾是國民黨政策會基層員工，身兼政策會執行長的國民黨立委曾銘宗昨日為員工交友不慎對外道歉，但也強調此事跟黨務完全沒有任何關係，不涉及國民黨任何工作。至於許哲賓是否有替國民黨主席朱立倫經手「陳情信箱」，曾銘宗則稱，許哲賓的工作內容包括彙整每天各家媒體報導，和整理每周國是論壇參考稿及民眾陳情案件處理，並沒有做朱立倫陳情信箱，盼綠營不要再創造假消息，國民黨團也譴責造假行為、支持依法偵辦。
事件延燒，民進黨發言人張志豪今日指稱，許哲賓的背後就是「最大網軍頭」國民黨政策會執行長、侯友宜競辦召集人的曾銘宗，也代表了國民黨主席朱立倫及侯友宜，而林裕紘因有接連獲得黃國昌及館長力挺，背後也有柯文哲、黃珊珊和民眾黨，控「藍白民代留言瞎挺，一整套抹黑造謠產業鏈」，是企圖造成社會恐慌和不安、嫁禍民進黨政府、裂解社會信任。
對此，曾銘宗不滿遭指「最大網軍頭」揚言開告，並動怒回應「民進黨發言人亂講話，我一定提告，亂扯，第二，這樣的發言一點水準都沒有，我們已經澄清，還在亂扯、誣告、汙衊、抹黑，再講，明天就告，他們真的亂七八糟」，曾銘宗也再次強調，林裕紘的聲明已講是其個人的私交關係，全案跟黨務沒有任何關係。
接獲曾銘宗嗆告消息，張志豪也在其個人臉書上回應「但你是國民黨政策會執行長，下屬許哲賓搞出自導自演這種事，長官不知情？這究竟是縱容？還是無能？曾委員自己最清楚，國民黨也應該主動說明」，雙方一來一往，火藥味濃厚。